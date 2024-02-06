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大陸 大陸焦點 特派現場

陸中央匯金出手「A股三大指翻紅」　上漲個股逾1700隻

▲金融，經濟，投資，股票，財金。（圖／視覺中國）

▲大陸股市疲弱形勢加深外界對大陸經濟的擔憂。（資料圖／視覺中國）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸官方連日釋放「利好」消息，低開的A股三大指數今（6）早翻紅，其中深證成指和創業板指漲幅超過3%。從個股上看，wind顯示，上海、深圳兩市上漲個股超1700隻，下跌個股則超3500隻。

綜合陸媒報導，大陸中央匯金今日發布公告稱，中央匯金公司充分認可當前A股市場配置價值，已於近日擴大交易型開放式指數基金（ETF）增持範圍，並將持續加大增持力度、擴大增持規模，堅決維護資本市場平穩運行。

受此消息影響，A股回暖，三大股指成功轉漲，創指漲超3%。截止今早11時，上證指報2725.46，漲幅0.68%；深證成指報8209.43，漲幅3.07%；創業板指報1610.67，漲幅3.09%。

從板塊上看，醫藥生物、食品飲料、有色金屬漲幅靠前，房地產、紡織服飾則「領跌」兩市。另外，北向資金淨流入超11億元（人民幣，下同）。

針對跌跌不休的股市和股民不滿的情緒，大陸高度重視，近日釋放多個利好消息，包括證監會5日指出，要讓膽敢違法操縱、惡意做空者「傾家蕩產、牢底坐穿」。

證監會還表示，要引導券商等機構增加平倉線彈性，促進市場平穩運行。從上海、深圳兩市數據看，今年以來股票質押違約強平金額合計為2740.32萬元，佔市場日成交額的比重很小。

資料顯示，上述中央匯金公司是根據大陸國務院授權，對大陸國有重點金融企業進行股權投資，以出資額為限代表國家依法對國有重點金融企業，行使出資人權利和履行出資人義務，實現國有金融資產保值增值。

截至2022年12月31日，中央匯金公司控股參股機構包括大陸國家開發銀行、中國工商銀行股份有限公司、中國農業銀行股份有限公司、中國銀行股份有限公司、中國建設銀行股份有限公司等。

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