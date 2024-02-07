玩陸股半年「慘虧35萬元」　陸官媒前總編：時光倒流不會投資！

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸股市近兩日終於反彈，大陸官媒《環球時報》前總編胡錫進在一場活動上公開秀出自己的持股，坦言已經虧損了7.8萬元人民幣（約35萬元新台幣），並強調如果時光能夠倒流，他當初根本不會選擇投資。

胡錫進5日做了一場主題為「老胡投資這一年」的直播，當天的陸股跌勢慘重，上證指數一度跌破2700點，他提到，從去年6月投資股市至今，他投入了總共50萬元人民幣（約214萬元新台幣），目前虧損7.8萬元，大約是15%左右，但之前2800點之後補倉的12萬並沒有虧錢。

胡錫進說，其實一周前他就說不展示持股了，因為想做的是長線投資，不是做短線的，但是今天既然大家想看，就讓大家看一眼，「證明老胡沒跑，還在市場上，而且老胡是滿倉！」

▼胡錫進秀出自己的持股。（圖／翻攝微博）



胡錫進坦言，如果時光能夠倒流，回到進入股市之前，3144點那時，那他根本不會選擇投資，「還是自己眼光不行，對於股市的規律掌握得不清楚，是一隻退休了的初生牛犢。」

胡錫進認為，股市太專業，比他剛入市時候的理解和想像，要專業得多，而且要複雜得多，確實駕馭不了那些東西，「一方面我對自己炒股不行確實很自卑，但一方面，我相信股市最終逃脫不了世界大邏輯、人生大邏輯、人的私心與社會公益之間的關係等基本邏輯。」

胡錫進先前曾發表「2800點以下遍地是黃金」的言論，但直播的當天，上證指數卻跌破了2700點，他說，「這是之前我的朋友跟我說的，我就給轉述了，現在對這個問題我應該保持沉默，到底是什麼情況，需要時間來驗證。」

對於還會不會持續加碼股市，胡錫進強調，至少目前他暫時不會投入了，不可能無限投資，無限投資就成專業炒股了，「我不是那樣的人，60萬本金基本上是我的上限。」

▼陸股近期表現不佳，許多股民都虧了不少。（圖／CFP）

