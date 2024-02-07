　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

玩陸股半年「慘虧35萬元」　陸官媒前總編：時光倒流不會投資！

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸股市近兩日終於反彈，大陸官媒《環球時報》前總編胡錫進在一場活動上公開秀出自己的持股，坦言已經虧損了7.8萬元人民幣（約35萬元新台幣），並強調如果時光能夠倒流，他當初根本不會選擇投資。

胡錫進5日做了一場主題為「老胡投資這一年」的直播，當天的陸股跌勢慘重，上證指數一度跌破2700點，他提到，從去年6月投資股市至今，他投入了總共50萬元人民幣（約214萬元新台幣），目前虧損7.8萬元，大約是15%左右，但之前2800點之後補倉的12萬並沒有虧錢。

胡錫進說，其實一周前他就說不展示持股了，因為想做的是長線投資，不是做短線的，但是今天既然大家想看，就讓大家看一眼，「證明老胡沒跑，還在市場上，而且老胡是滿倉！」

▼胡錫進秀出自己的持股。（圖／翻攝微博）

▲▼胡錫進秀出自己的持股。（圖／翻攝微博）

胡錫進坦言，如果時光能夠倒流，回到進入股市之前，3144點那時，那他根本不會選擇投資，「還是自己眼光不行，對於股市的規律掌握得不清楚，是一隻退休了的初生牛犢。」

胡錫進認為，股市太專業，比他剛入市時候的理解和想像，要專業得多，而且要複雜得多，確實駕馭不了那些東西，「一方面我對自己炒股不行確實很自卑，但一方面，我相信股市最終逃脫不了世界大邏輯、人生大邏輯、人的私心與社會公益之間的關係等基本邏輯。」

胡錫進先前曾發表「2800點以下遍地是黃金」的言論，但直播的當天，上證指數卻跌破了2700點，他說，「這是之前我的朋友跟我說的，我就給轉述了，現在對這個問題我應該保持沉默，到底是什麼情況，需要時間來驗證。」

對於還會不會持續加碼股市，胡錫進強調，至少目前他暫時不會投入了，不可能無限投資，無限投資就成專業炒股了，「我不是那樣的人，60萬本金基本上是我的上限。」

▼陸股近期表現不佳，許多股民都虧了不少。（圖／CFP）

▲▼陸股,上證指數,滬指。（圖／CFP）

ET快訊
蘿莉塔結婚半年「沒見公婆」：和他們不認識！確定不辦婚宴
薇姿驚傳撤台！　關閉所有零售通路
獨／才11歲！　小五女學生寒假攀喜馬拉雅山
「打女人又道歉」是江湖高招　內行人曝「買兇」行情
宏碁年終、績效獎金開獎！
新竹男被宣告死亡　消失40年突現身
丟丟妹直播爆意外！　手當雞塊炸
年息36%！　上百人被騙走6000萬

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

玩陸股半年「慘虧35萬元」　陸官媒前總編：時光倒流不會投資！

大陸彩民「同組號碼」下133注狂掃30億獎金　破福彩雙色球紀錄

美中經濟工作組會談　北京：對美加徵關稅等表達關切

困高速20小時！男子怒「走2公里」找塞車源頭　一見上坡傻眼了

美日演習將陸列「假想敵」　陸：插手中國內政將付出沉重代價

陸駐美大使：「中國經濟崩潰論」一再崩潰　「經濟見頂」毫無根據

砸9.2億辦婚宴！豪門娶媳婦極度奢華排場曝...新娘脖掛上百金鐲

西周「豐邢叔簋」被盜消失40年意外現身紐約　乘專機送返中國　

哲學巨擘被「切頭-196°C冰凍」！想300年後再拿出來…驚世遺囑曝

封關倒數「A股深V反彈」　三大指數均漲超1%

陳沂挨揍..抱媽媽痛哭：講實話沒有錯！　轟超派引模仿「大家覺得打人沒什麼」

打陳沂男現身90度鞠躬道歉！　「背影像網婆」發現是名人嚇到

陳沂喊預謀！兇嫌埋伏門口1hr 　動手前先問「是陳沂？能合照？」

陳沂當街遇襲遭毆打　淚崩：講實話本來就沒錯

陳沂上統神直播挺Toyz　曾說「覺得下個被打是我」

梅西香港賽缺席引眾怒　他親回：因身體不舒服

猜中牛排重量免費招待　媽「主婦直覺」神預測！

NCT泰容「吵到粉絲搶票」被喊：安靜點！　網笑「首位發Bubble道歉的偶像」

陳沂路邊遭男出腳痛毆　嫌落網喊：以為是網婆

春節出遊全家Chill一下！六福村 《馬戲奇幻樂園》登場　陪民眾High玩一整天

玩陸股半年「慘虧35萬元」　陸官媒前總編：時光倒流不會投資！

大陸彩民「同組號碼」下133注狂掃30億獎金　破福彩雙色球紀錄

美中經濟工作組會談　北京：對美加徵關稅等表達關切

困高速20小時！男子怒「走2公里」找塞車源頭　一見上坡傻眼了

美日演習將陸列「假想敵」　陸：插手中國內政將付出沉重代價

陸駐美大使：「中國經濟崩潰論」一再崩潰　「經濟見頂」毫無根據

砸9.2億辦婚宴！豪門娶媳婦極度奢華排場曝...新娘脖掛上百金鐲

西周「豐邢叔簋」被盜消失40年意外現身紐約　乘專機送返中國　

哲學巨擘被「切頭-196°C冰凍」！想300年後再拿出來…驚世遺囑曝

封關倒數「A股深V反彈」　三大指數均漲超1%

島嶼冒險小品 《伊科內島 築夢之地》追加中文　農曆新年限時8折

「8秒跳」減脂又降血壓！日醫大推：比日走萬步更有效

陳意涵自豪廚藝老公卻愛吃泡麵　日常就是一家人好好坐下來吃飯

影后謝盈萱進市場怕長輩　意外擔任一日褓姆

莫文蔚痛失寶貝6年！　宣布喜迎「雙寶」二度當媽

「186cm帥氣西裝男站櫃服務」路人暴動圍觀　真實身份是大咖韓星

台積電1月營收2157.85億元「年月雙增」　寫近三個月新高

薇姿驚傳撤台？5月關閉所有零售通路　網嘆：已經愛用好多年了！

春節購物大採買　台東警中央市場「防搶防竊守荷包」

愛情中最難伺候三大星座！TOP 1各種潔癖又完美主義　讓人壓力超大

100%純天然甘栗仁 限時快閃 一包不到25元

大陸熱門新聞

港警正式通緝周庭　除非回港自首否則終生追捕

超霸氣公司！　尾牙現場發超4億年終獎

女子喜兌中獎刮刮樂！竟遭店員當場撕毀

春節前棄養高峰！陸街上出現大量「掛牌求主」毛孩

親戚女兒月薪2萬　害他回家過年被媽罵

砸9.2億辦婚宴！豪門娶媳婦極度奢華排場曝

中國股民集體崩潰！　轉戰印度使館微博「我過不了年了」

困高速20小時！男子怒「走2公里」找塞車源頭

女教師寫最火辭職信「世界那麼大，我想去看看」 8年後現狀曝　

瓜地馬拉想同時和台灣大陸當朋友　陸外交部：只接受一中

00後妹子雪地翻車！淡定從天窗爬出拍照

被撞爛一身膠帶也要回家！車堅強民眾頻巧遇狂PO圖

大媽吵架裝死　結局變「3P疊疊樂」

23歲單身男過年被催婚！崩潰喊：催3年了

更多熱門

相關新聞

封關倒數「A股深V反彈」　三大指數均漲超1%

封關倒數「A股深V反彈」　三大指數均漲超1%

大陸股市兔年封關倒數，原本一片慘澹的走勢在中央匯金出手護盤、證監會連續發聲的「強心針」支持下，6日開始強勢上漲。7日，A股三大指數繼續走強，截至上午10點半，上證指數漲超1%，深成指和創指均漲超2%。

中國股民集體崩潰！　轉戰印度使館微博「我過不了年了」

中國股民集體崩潰！　轉戰印度使館微博「我過不了年了」

人行降準止不住　千股跌停除舊歲

人行降準止不住　千股跌停除舊歲

陸中央匯金出手　A股三大指翻紅

陸中央匯金出手　A股三大指翻紅

中國股市持續探底　謝金河：經濟衰敗的前兆

中國股市持續探底　謝金河：經濟衰敗的前兆

關鍵字：

胡錫進陸股A股炒股

讀者迴響

熱門新聞

陳沂繼母曝光「竟是大咖金馬影后陸小芬」！　

性愛賽「15帥+15醜男」供抽籤　她上當崩潰：怎抽都他

子瑜1年無個人活動！堂哥出手當地下窗口

台糖豬肉片複驗！食藥署檢出瘦肉精

許藍方巴黎慶生「王少偉愛相隨」！男友視角照全是愛

LINE「24款免費貼圖」限時下載！懶散兔、超應景拜年圖

教授騙很大！　用「假履歷」從講師當到學務長

黃鐙輝妻回歸上班族「月領60K」拚買房

戰堂吳亦凡吸金上億　網曬賭桌照：赫見歌手、網紅

一堆7年級生存款沒到百萬？PTT認了曝原因

暴打陳沂男鞠躬道歉　打到名人也嚇到

台中頂級柴燒牛排館歇業　饕客千萬元頂下

快訊／竹北大貨車碰撞機車！騎士遭輾爆頭慘死

豬肉片複驗檢出瘦肉精　台糖回應了

港警正式通緝周庭　除非回港自首否則終生追捕

更多

最夯影音

更多
陳沂挨揍..抱媽媽痛哭：講實話沒有錯！　轟超派引模仿「大家覺得打人沒什麼」

陳沂挨揍..抱媽媽痛哭：講實話沒有錯！　轟超派引模仿「大家覺得打人沒什麼」
打陳沂男現身90度鞠躬道歉！　「背影像網婆」發現是名人嚇到

打陳沂男現身90度鞠躬道歉！　「背影像網婆」發現是名人嚇到

陳沂喊預謀！兇嫌埋伏門口1hr 　動手前先問「是陳沂？能合照？」

陳沂喊預謀！兇嫌埋伏門口1hr 　動手前先問「是陳沂？能合照？」

陳沂當街遇襲遭毆打　淚崩：講實話本來就沒錯

陳沂當街遇襲遭毆打　淚崩：講實話本來就沒錯

陳沂上統神直播挺Toyz　曾說「覺得下個被打是我」

陳沂上統神直播挺Toyz　曾說「覺得下個被打是我」

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面