觀光署宣布赴陸旅行團即起停招！反制M503航路變更　6月起禁出團

▲赴陸禁團令解除即起喊卡。（資料圖／記者廖婕妤攝）

記者李姿慧／台北報導

原訂今年3月要解除禁團令，開放旅行社組團赴陸旅遊，不過因中國遲遲未開放陸客團來台，日前又片面改變M503等航路，衝擊飛航安全，我方也反制了，交通部觀光署宣布，考量情勢變更及國人旅運安全，請旅行業即日(2月7日)起停止招攬前往中國大陸之旅行團，已招攬5月底出發的團仍可出團，6月後禁止出團。

觀光署表示，為循序推動恢復兩岸團體旅遊，政府已完成相關準備，並原規劃於今(113)年春節後恢復國人赴陸團體旅遊。然因中國迄今未就陸客旅行團來臺進行安排，日前又片面宣布改變M503等航路運行方式，衝擊飛航安全。考量情勢變更及國人旅運安全等因素，原規劃作業將不再進行，請旅行業即日(2月7日)起停止招攬前往中國大陸之旅行團。

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觀光署強調，衡量政府原期待於春節後恢復國人赴陸團體旅遊，然環顧當前情勢，不利於國人赴陸，尚非恢復我方旅行社組團赴陸之時機。惟去(112)年8月24日陸委會會同交通部公布相關規劃，迄未改變。

觀光署表示，我方仍呼籲中國方面能夠改變對我方態度，䆁出善意，儘速開放陸客來臺團體旅遊，以落實恢復兩岸團體旅遊交流之政策。

交通部觀光署指出，針對部分旅行社已招攬成團、出發日期在113年3月1日至5月31日間的團體，為保障旅行業與旅客消費權益，仍可出團。6月1日之後的團體不能出團，請旅行社切勿再攬客，以避免衍生旅遊糾紛。