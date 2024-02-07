請朋友幫買「6張日本機票+住宿」　沒平分刷卡回饋怒：私吞超沒品

▲原PO請朋友幫忙訂機票+住宿。（圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

日本賞櫻季節即將到來，不少人早已買好機票，準備來趟櫻花之旅，就有網友表示，請朋友幫忙買日本機票還有住宿，但刷卡的回饋好友卻沒有折扣給她，6張機票加住宿，算下來也有破萬元的點數，等於每個人少拿了1600元，傻眼直呼「朋友好雷」，貼文被罵翻「得了便宜還賣乖」。

原PO在Dcard發文，「錢給朋友代訂機票卻沒有平分點數，好沒品」，總共6人要去日本賞櫻，請朋友幫忙代訂機票以及住宿，但是對方居然沒有把刷卡的紅利點數還給他們，「甚至也沒有折現，就一個人默默吞掉」。

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原PO透露，當初想說對方是好友裡唯一有信用卡的人，額度很夠用，刷卡也有高回饋，才請對方幫忙代訂，「結果他一個人就把這些點數都私吞，等於每個人都被他坑了1600元，有這種朋友真的好雷」。

貼文一出，網友認為原PO才是最雷的人，「奇文共賞，幫忙訂也要被嫌，妳乾脆自己訂自己的，這樣也不會有人坑妳點數喔」、「有問題的是妳欸，那麼在意就自己訂啊，還是妳幫大家處理」、「如果我是妳朋友就把票退了、錢都還給妳們」、「用別人的卡，別人沒有義務要給妳那些回饋欸，妳才滿腦子只想凹朋友吧，當妳朋友真可憐」、「笑死，為什麼自己回饋要給妳？多窮？沒跟妳收代買服務費就已經很好了」。