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大陸 大陸焦點 特派現場

陸行動支付普及！外國旅客稱：餐廳假裝機器壞　拒收「信用卡」

▲大陸行動支付兩大品牌微信和支付寶。（圖／CFP）

▲大陸行動支付兩大品牌微信和支付寶。（圖／CFP）

文／中央社

行動支付的應用在中國日益普及，但習慣現金與信用卡消費的外籍遊客卻深感不便，並說：「我的許多同事來中國後產生了困擾。」

「中國新聞周刊」今天報導，上海市政協委員、香港大中華會執行主席江山表示，疫情期間他長期不在上海，所有支付寶、微信支付綁定的銀行帳戶因太久沒用而被凍結。

此時他才意識到：「如果持續下去的話，很多境外人士回來或旅遊都會很不方便」。

在中國生活的加拿大人大衛所在的公司屬於品質檢測行業，員工經常要前往中國一二線城市之外的出口工廠。到了當地他們才發現，只能在飯店刷卡消費，出了飯店大部分都只支援掃碼支付，使用現金也不方便。

▲。（圖／CFP）

▲大衛表示，使用現金支付，近九成的店家無法找零。（圖／CFP）

大衛說：「2023年，我的許多同事來中國後產生了困擾，即便在附近的餐廳付了預付款，想要使用信用卡結帳時，餐廳經常會假裝機器壞掉了或不記得如何使用為由拒絕刷卡。」同事們只能一直在飯店吃自助餐。

大衛的妻子是中國人，經妻子的幫助才逐漸適用使用二維條碼，並說：「二維碼對外國人來說是一個挑戰。」在中國，「二維碼掃碼+手機簡訊驗證+實名資訊認證」的行動支付註冊門檻，往往令許多外國人無所適從。

去年5月上海市政府參事課題組執行關於提升入境人士境內支付便利度的調查，課題組領銜人顧曉敏發現，一般國際遊客希望用信用卡支付或是近端支付（Proximity Payment），行動支付基本上不願使用。

顧曉敏的研究團隊另委託第3方機構，抽樣上海全市範圍內外籍遊客出現頻率高的商圈與地標中的401家商店，結果顯示，外籍遊客最希望使用刷卡和現金支付，但安裝外卡POS（端點銷售系統）機的僅183家。

顧曉敏還說，又因外卡刷卡手續費高，單筆費率基本上在2.5%到3.5%不等，支付寶單筆費率僅千分之3.8，因此許多商家更願意讓外國人使用現金或支付寶、微信，外卡刷卡率僅23.19%。

多位受訪外籍人士另表示，不僅刷卡困難，現金的使用也不方便。人在北京的留學生說，剛到北京因不會用叫車軟體，也沒有行動支付，付現金司機無法找零。

大衛也說，使用現金交易時，90%的商家答覆「我們沒有零錢」。

從事國際旅行已10年的朱君傑說，國際遊客入境中國，他們慣常幫外國人兌換人民幣，而且要多換5元或10元的零錢才方便，「兌現金越來越麻煩，需要到處找ATM機」。

中國曾經是全球最大的ATM市場，數量在2018年達到高峰後開始下降，2022年，數量跌破90萬台，這種情況對現金取用也造成不小困擾。

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外籍遊客中國行動支付現金信用卡

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