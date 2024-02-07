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停止組團赴陸旅遊！旅行社炸鍋　交長：已知會被罵但中國太惡意　

▲桃園機場出國人潮。（圖／記者廖婕妤攝）

▲3月開放組團赴陸旅遊喊停，即起停止攬客。（示意圖／記者廖婕妤攝）

記者李姿慧／台北報導

原訂3月要開放旅行社組團赴陸，不過中國遲未開放陸客團來台，又片面改變M503航路，觀光署宣布即起停止招攬前往中國旅行團，已攬客5月底前的團可出團，6月禁出團。交通部長王國材表示，跨部會認為中國大陸太惡意，今年一系列動作，導致有此變數，3月若照常開放，大家無法接受，後續將視陸方是否有善意。

王國材表示，本來我方釋出很多善意，包括本來要宣布3月起開放赴陸旅遊，但這一、二周跨部會討論要不要依照原計畫來做，但大家覺得中國大陸太惡意，我方善意沒有得到正向回應，因此先實施這3個月，現在旅行社大部分3個月組一個團，攬團大多為3月到5月出團，已經答應旅行社成團都可以出去，希望5月底前做一個結束，後面再看中國大陸表現，是否有善意，包括M503是否有依照國際慣例找我們溝通，因此有這樣決定。

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針對此舉是否會反傷害到我方旅遊業者，王國材表示，中國大陸旅遊事實上僅恢復1成而已，也希望全世界旅客過去，跨部會討論重點談及我方去年談到解除禁團令，已經釋出善意了，結果中國大陸今年一系列包括斷交、M503航路片面更改，後面可能還有很多動作，我方沒有得到善意回應，如果繼續實施解除禁團令，大家覺得沒辦法接受，因此5月底前先決定這樣做，後面再看中國大陸表現。

王國材表示，未來將視中國大陸是否釋出善意，將觀察兩個點，包括陸客團要不要過來，以及後續政治動作，譬如航線改變可以雙方溝通再宣布，而不是單方宣布。

▲▼交通部長王國材。（圖／記者李姿慧攝）

▲交通部長王國材。（圖／記者李姿慧攝）

由於消息一出，旅行業者罵翻，王國材表示，這一、二周跨部會都在討論這件事，正在跟業者溝通，他已經知道會被罵，因此趕快弄完來跟業者溝通。

王國材說，他過去非常正面支持兩岸人民交流，態度一向是如此，去年宣布也是當時跟業者討論後的決定，我方先釋出善意，看能不能得到中國大陸善意回應，但從今年陸方開始一系列動作，導致今年有這樣變數，大家覺得沒辦法接受，希望用這樣方式表達我方對中國大陸這些動作的遺憾。

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