警抄毒品分裝場「背20條通緝」惡男落網　全國司法單位都在抓他

記者林東良／台南報導

台南市刑警大隊偵七隊，為掃蕩製毒場所，運用大數據分析，報請台南地檢署蔡佰達檢察官指揮偵辦，查獲因槍砲、詐欺、傷害、公共危險、洗錢等20案遭地檢署通緝，刑期累計20年的鍾嫌，他為免身陷囹圄逃亡多年，平日在新營區承租華廈套房作為毒品咖啡包分裝場，分裝大量毒品咖啡包並販售下游藥頭牟取暴利。

▲台南市刑警大隊偵七隊，查獲因槍砲、詐欺、傷害、公共危險、洗錢防制法等20案遭地檢署通緝，刑期累計20年的鍾嫌。（圖／記者林東良翻攝，下同）

刑事警察大隊偵七隊、毒緝中心與新營分局共組專案小組，2月3日上午9時許在新營區緝獲鍾嫌到案，另於2月5、6日與善化分局、偵二隊共同查獲鍾嫌毒品下游許姓藥頭等3人到案；共計扣得「第一級毒品海洛因111.75公克、第二級毒品安非他命462.05公克、第三級毒品卡西酮265.9公克、第三級毒品咖啡 （卡西酮）101包、毒品咖啡原料粉末（卡西酮）1595.8公克、不明粉末(1,016公克)、分裝袋、電子磅秤、吸食器等一批、分裝工具、模具、封口機、C型夾、壓模機、手機8支及現金贓款新臺幣5萬1500元」等證物，成功瓦解鍾嫌為首4人販毒集團，全案依法移請台南地檢署偵辦及歸案。

台南市警刑警大隊大隊長張文源呼籲，毒品咖啡包混合多種毒品，使用後極易猝死，且毒品具有高度成癮性，毒癮發作後，會有傷害、暴力傾向，恐造成社會上其他重大危害，呼籲市民朋友切勿以身試法，警方定會全面掃蕩涉毒犯罪場所，深入溯源追查毒品來源，全力打造無毒城市。