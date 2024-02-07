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社會 社會焦點 保障人權

獨／豪宅保全竊住戶千萬！靚女友收贓淪被告...今出庭露無辜眼神

記者黃宥寧／台北報導

北市士林區某豪宅驚傳千萬現鈔遭竊，經查竟是蕭姓保全得知賴姓新住戶經常奔波台北台中，且把鑰匙寄放警衛室，竟開門潛入，驚見屋內有鉅額現鈔，先後2次竊走千萬，並分贓予江姓女友，警方查獲僅扣得605萬2700元。2人被依法起訴，士林地院首開庭，蕭男強調只偷910萬，不知道屋主為何會說失竊1050萬。其長相亮麗的女友今天也曝光。

法院首開庭，蕭男穿一身西裝且未委任律師替其辯護，他向法官說，自己都認罪，還把女友供出來，竊走的錢是拿去還債，但真的只拿910萬，不懂為什麼賴姓屋主會說失竊1050萬。

其江姓女友也因收受贓款罪一同出庭，但2人疑因該案感情生變，《東森新媒體ETtoday》獨家捕獲江女獨自步出法院，看上去相當落寞，雖戴上口罩仍掩飾不住其亮眼外型，面對記者問：「為什麼要幫男朋友藏錢」，她則露出無辜眼神，隨後快步離去。

▲▼江佳玲 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲江姓女子因收受蕭姓男友竊走豪宅千萬現鈔也成被告。（圖／記者黃宥寧攝）

全案起源於，36歲賴姓屋主以20萬承租「只租不賣」的天母神秘豪宅，並用心規劃裝潢，而41歲保全因裝潢期間代為保管鑰匙，去年8月1日陪同10幾名工人進進出出安裝、搬傢俱，發現屋內有大量現鈔，心生歹念，認有機可乘，凌晨持鑰匙潛入搬光現鈔，更在電梯內比出勝利手勢「YA」。

賴姓屋主從台中老家北上後，發現千萬現鈔不翼而飛，立刻報警處理，並指出「更衣室有千萬現鈔不見」，警方火速調閱社區週遭監視器等，研判該社區2019年從軍官退伍且有詐欺前科的蕭姓保全涉有重嫌，於8月10日持票拘提蕭男及其江姓女友。

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲蕭姓保全竊走鉅額還在電梯內比YA。（資料圖／記者黃宥寧翻攝）

蕭男落網後稱只偷910萬，並說出在三重、南港租小倉儲藏現金450萬、其租屋處放110萬、江姓女友家50萬，表示「剩下的290萬拿去還債」；從事網拍的江姓女友則委屈說，男友向她謊稱「自己是在當傭兵」，前幾天還給現金10萬元，說是「特殊任務」拿到的報酬，真的不知道男友職業是保全。

士林地檢署偵結後，依加重竊盜罪起訴蕭男，至於，江女並無與蕭男有何共謀、犯意聯絡或參與行竊等行為，依收受贓物罪起訴。

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