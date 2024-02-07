食藥署驗出瘦肉精打臉王必勝、王美花！　王鴻薇要求：向中市府道歉

▲王鴻薇。（圖／記者黃克翔攝）



記者崔至雲／台北報導

台中市衛生局日前抽驗肉品，結果驗出台糖安心豚梅花肉含瘦肉精「西布特羅」數值超標，但這樣的檢驗結果遭衛福部次長王必勝質疑，甚至還提出5大質疑。衛福部食藥署與台中市府為此各自啟動複驗，雙方檢驗結果今天出爐，食藥署最後公佈，確定檢出為0.001ppm，狠狠打臉王必勝。對此，國民黨立委王鴻薇點名王必勝以及經濟部長王美花，「你們是不是該跟台中市政府道歉，甚至感謝台中市政府抓出這樣的食安漏洞」，籲兩人不要再做政治口水。

食藥署署長吳秀梅今日指出，2月5日下午接獲臺中市食品藥物安全處表達台糖公司已向其申請複驗，並會將剩餘檢體之一部分送交食藥署檢驗之公函，同日下午6時30分收到該處專人送達梅花肉片剩餘檢體，即以衛福部公告檢驗方法「食品中動物用藥殘留量檢驗方法－乙型受體素類多重殘留分析(MOHWV0041.05)」檢驗21項乙型受體素，於今日(2月7日)清晨確認檢出西布特羅(Cimbuterol) 0.001 ppm，該結果已回復台中食安處。

對此，王鴻薇表示，食藥署今天也驗出瘦肉精，這樣的結果重重打臉王必勝、王美花，因為在台中驗出瘦肉精之後，王必勝竟然出來指責台中市政府是不是發布太快的消息，過程中還一度拒絕台中派員到中央一起來參加複檢。

王鴻薇說，台糖國營事業的所屬機關經濟部、王美花日前還要台中市府給台糖一個答案，這樣的結果真的重重打臉王必勝、王美花，「你們是不是應該跟台中市政府道歉，甚至感謝台中市政府抓出這樣的食安漏洞？」。

王鴻薇呼籲經濟部跟衛福部，不要再做政治口水，應嚴格把關食安，讓老百姓吃健康食品，而不是黑心豬肉。