食藥署複驗也驗出「瘦肉精」　農業部：單一偶發事件

▲農業部次長杜文珍說明台糖肉豬場擴大清查結果。（圖／記者黃國霖攝）

記者楊惠琪／台北報導

食藥署複驗台中市食安處檢驗的台糖問題肉品，確定驗出禁用的西布特羅瘦肉精。農業部今（7日）再公布擴大清查台糖肉豬場的檢驗結果，包括豬隻毛髮、血清和飼料等201件樣本均未驗出瘦肉精。農業部次長杜文珍表示，食藥署複驗「有測到就是有測到，但就是單一個案」，強調從該批肉品生產溯源到來源牧場採樣均是零檢出，純屬單一個案，非系統性事件。

農業部今舉行記者會公布擴大清查台糖位於台中市等5縣市共10場肉豬場的檢驗結果出爐，包括豬隻血清、毛髮與飼料共201件樣本均未驗出瘦肉精，加上日前檢驗已累積298件樣本，均是零檢出。

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農業部畜牧司代理司長江文全說明被驗出瘦肉精的台糖肉品生產管理塑源，該批下架肉品當天共有100頭豬隻分切，同批豬隻是在2022年11月1日出生，從人工乳、仔豬、中豬到出豬，進到屠窄場分切、包裝，都是同場「統進統出」，目前所有同批肉品檢測結果都是零檢出，到屠窄分切場進行作業瞭解，也排除交叉汙染的可能性。

江文全指出，農業部、衛福部和台糖公司皆再次檢送與台中市食安處所檢測的台糖公司同一來源場、同一屠宰場、同日屠宰、分切、包裝的相同批次肉品樣本進行檢驗，農業部送驗4件同批肉品樣本、衛福部送驗2件，台糖公司自行送驗SGS 1件，總計7件皆未檢出乙型受體素。

江文全表示，台中市樣本經複驗仍驗出瘦肉精，農業部判定是單一個案，不是系統性問題，認為台糖公司使用西布特羅瘦肉精的機率是沒有的，至於單一個案的發生原因，農業部將持續與衛福部會同專家及相關單位共同釐清。





▲農業部公布問題肉品的生產溯源。（圖／農業部提供）