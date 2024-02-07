跟網美好友出門「拍照50張↑是基本」她怒：還要被嫌！爆共鳴

▲原PO再也不想跟好友出門。（示意圖／記者鄺郁庭攝）



記者施怡妏／綜合報導

網美、網紅越來越多，許多人都有自己欣賞的網路名人，一名女網友表示，身邊有個萬名粉絲追蹤的網美朋友，但最近越來越不喜歡跟對方一起出門，除了要充當攝影師，拍到對方滿意為止，吃東西還要等對方拍完才可以開動，食物都涼了，這番話引起不小共鳴，不少網友直呼「真的很雷」。

女網友在Dcard發文，「再也不想跟網美朋友出遊」，身邊有一位萬名粉絲追蹤的網美好友，每次出門都指定要去網美景點，「我都要負責幫她拍照，不滿意就一直重拍」，想去的景點都不能去，只因為那邊拍照不好看。

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原PO抱怨，吃飯的時候也是手機先吃，總要等到對方拍完照後才可以開動，等到飯菜都涼了，「我只是想要好好放鬆，為什麼這麼難？下定決心不會再跟她出門了，有人身邊也有這種朋友嗎？」

貼文一出，不少網友有同感，「有次和兩個朋友出去兩天一夜，每個景點都要拍大概50張才能罷休，加上我們共3個人，一個景點就可以停留1~2個小時，從那次出門之後，再也不想跟她們出門了」、「我也有這種朋友，後來就不想跟他出去了，完全把朋友當免費攝影師欸」、「我有次跟網美朋友出國真的是氣到差點把她丟在國外，就連出國都是為了拍照，到每個景點都是走馬看花，只要拍完照就要走人，甚至去迪士尼也是一直拍照，完全不搭設施的那種」、「還有重點是，不會感覺到她真心想跟你出來玩或是相處」。

不過，也有網友分享天使網美好友，「我跟我的五萬粉朋友在歐洲玩很多次，她拍照隨便拍隨便上相！而且她會喬好構圖給我，我只需要按快門就好，所以對我來說幫她拍照一點都不麻煩。而且即使我們已經很熟了，但她每次開口要我幫她拍照時，總是很有禮貌，也會主動幫我拍，告訴我怎麼擺拍怎麼笑，出門吃東西也是，她不挑嘴，吃什麼都說好吃」。