　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

跟網美好友出門「拍照50張↑是基本」她怒：還要被嫌！爆共鳴

▲▼惡鄰,噪音,大樓,社區,崩潰,吵架,公主病,劈腿,出軌,女友,隔音,分手,離婚。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

▲原PO再也不想跟好友出門。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者施怡妏／綜合報導

網美、網紅越來越多，許多人都有自己欣賞的網路名人，一名女網友表示，身邊有個萬名粉絲追蹤的網美朋友，但最近越來越不喜歡跟對方一起出門，除了要充當攝影師，拍到對方滿意為止，吃東西還要等對方拍完才可以開動，食物都涼了，這番話引起不小共鳴，不少網友直呼「真的很雷」。

女網友在Dcard發文，「再也不想跟網美朋友出遊」，身邊有一位萬名粉絲追蹤的網美好友，每次出門都指定要去網美景點，「我都要負責幫她拍照，不滿意就一直重拍」，想去的景點都不能去，只因為那邊拍照不好看。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO抱怨，吃飯的時候也是手機先吃，總要等到對方拍完照後才可以開動，等到飯菜都涼了，「我只是想要好好放鬆，為什麼這麼難？下定決心不會再跟她出門了，有人身邊也有這種朋友嗎？」

貼文一出，不少網友有同感，「有次和兩個朋友出去兩天一夜，每個景點都要拍大概50張才能罷休，加上我們共3個人，一個景點就可以停留1~2個小時，從那次出門之後，再也不想跟她們出門了」、「我也有這種朋友，後來就不想跟他出去了，完全把朋友當免費攝影師欸」、「我有次跟網美朋友出國真的是氣到差點把她丟在國外，就連出國都是為了拍照，到每個景點都是走馬看花，只要拍完照就要走人，甚至去迪士尼也是一直拍照，完全不搭設施的那種」、「還有重點是，不會感覺到她真心想跟你出來玩或是相處」。

不過，也有網友分享天使網美好友，「我跟我的五萬粉朋友在歐洲玩很多次，她拍照隨便拍隨便上相！而且她會喬好構圖給我，我只需要按快門就好，所以對我來說幫她拍照一點都不麻煩。而且即使我們已經很熟了，但她每次開口要我幫她拍照時，總是很有禮貌，也會主動幫我拍，告訴我怎麼擺拍怎麼笑，出門吃東西也是，她不挑嘴，吃什麼都說好吃」。

ET快訊
獨／王淨訪一半失控爆哭！　阮經天讓她當場淚崩
辣椒粉含致癌「蘇丹紅」　業者遭法辦！
別再叫我丟丟妹　李明珊的賺錢動力：花錢！
強烈冷氣團發威「下探8度」　今入夜變天！雨區擴全台
陳零九親發聲　還原同框「黑幫吳亦凡」真相
快訊／首宗！詐團台男引渡回台受審

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

換美學新自強號替駛！台鐵3月起2波列車調整　5班次受影響

桃機春節擠116萬人次！快速通關4撇步　3尖峰時段提早3小時報到

「國立歷史博物館」重新開館5亮點！展場擴增22%、戶外平台首亮相

今入夜變天！雨區擴全台　極冷空氣急凍探8度「冰箱門初四才關」

雲林查出辣椒粉含致癌「蘇丹紅」　原料去向不明...業者遭法辦

別再叫我丟丟妹　李明珊的賺錢動力：花錢！

跟網美好友出門「拍照50張↑是基本」她怒：還要被嫌！爆共鳴

「3星座」青龍年將暴富！射手靠伴侶賺大錢　第1名加薪、貴人降臨　

辣椒粉含致癌物「蘇丹色素3號」！全聯收通知全面下架

網購年菜「加價買鮭魚」！她見實品超傻眼　網笑：圖僅供參考

陳沂挨揍..抱媽媽痛哭：講實話沒有錯！　轟超派引模仿「大家覺得打人沒什麼」

打陳沂男現身90度鞠躬道歉！　「背影像網婆」發現是名人嚇到

陳沂喊預謀！兇嫌埋伏門口1hr 　動手前先問「是陳沂？能合照？」

陳沂當街遇襲遭毆打　淚崩：講實話本來就沒錯

陳沂上統神直播挺Toyz　曾說「覺得下個被打是我」

梅西香港賽缺席引眾怒　他親回：因身體不舒服

猜中牛排重量免費招待　媽「主婦直覺」神預測！

春節出遊全家Chill一下！六福村 《馬戲奇幻樂園》登場　陪民眾High玩一整天

NCT泰容「吵到粉絲搶票」被喊：安靜點！　網笑「首位發Bubble道歉的偶像」

陳沂路邊遭男出腳痛毆　嫌落網喊：以為是網婆

換美學新自強號替駛！台鐵3月起2波列車調整　5班次受影響

桃機春節擠116萬人次！快速通關4撇步　3尖峰時段提早3小時報到

「國立歷史博物館」重新開館5亮點！展場擴增22%、戶外平台首亮相

今入夜變天！雨區擴全台　極冷空氣急凍探8度「冰箱門初四才關」

雲林查出辣椒粉含致癌「蘇丹紅」　原料去向不明...業者遭法辦

別再叫我丟丟妹　李明珊的賺錢動力：花錢！

跟網美好友出門「拍照50張↑是基本」她怒：還要被嫌！爆共鳴

「3星座」青龍年將暴富！射手靠伴侶賺大錢　第1名加薪、貴人降臨　

辣椒粉含致癌物「蘇丹色素3號」！全聯收通知全面下架

網購年菜「加價買鮭魚」！她見實品超傻眼　網笑：圖僅供參考

到大陸旅遊接受招待涉賄選　彰化退休員警和里長2人遭起訴

換美學新自強號替駛！台鐵3月起2波列車調整　5班次受影響

泰國BL《危險羅曼史》CP要來了！　Perth＆Chimon三月首訪寶島

桃機春節擠116萬人次！快速通關4撇步　3尖峰時段提早3小時報到

「國立歷史博物館」重新開館5亮點！展場擴增22%、戶外平台首亮相

士檢攜榮觀、更保關懷送暖　受刑、馨生、受保護管束人揪甘心

日人氣樂團Atarayo亞巡首站選台北！「難忘台粉溫暖」售票時間公開

桃園市府顧問彭柏霖關懷獨老、街友　持續11年不間斷

168斷食法好夯！營養師曝「9種人」別輕易嘗試

今入夜變天！雨區擴全台　極冷空氣急凍探8度「冰箱門初四才關」

水蜜桃快蹦出！真理褲妹「邪惡視角」　縫卡住...網噴鼻血：姿勢100分

生活熱門新聞

LINE「24款免費貼圖」限時下載！懶散兔、超應景拜年圖

教授騙很大！　用「假履歷」從講師當到學務長

過年7天「他轟這天放假」腦殘規定！PTT炸鍋

台中頂級柴燒牛排館歇業　饕客千萬元頂下

強烈冷氣團要來了！一路冷到初三　低溫探底「10度↓」時間曝

4生肖過年財運爆　命理師曝刮刮樂秘技

店員叫他選這張　爽刮中1200萬頭獎　

好市多新神品+1！他試日本西點禮盒秒嗑半盒

冷氣團「3地區濕冷」有感！　一表看懂春節天氣變化

華南雲雨來了！1地大雨特報　入夜後雨區再擴大

他驚覺公務員退燒　從鐵飯碗變廢到笑

饗食天堂廚師上吐下瀉！8天內「傳染2同事+6消費者」

王必勝道歉「絕口不提這事」　網：DNA對決？

半夜等激戰！「妹子慘被當飛機杯」男友爽完秒睡

更多熱門

相關新聞

北漂打拚半年！媽一聽紅包4千元喊丟臉：今年別回家

北漂打拚半年！媽一聽紅包4千元喊丟臉：今年別回家

農曆春節來了，「紅包」這個議題又浮上檯面，「紅包到底要包多少」一直以來都是農曆新年的熱門話題，有網友無奈嘆，剛退伍入職不到半年，公司給了1000元紅包，日前媽媽打電話來，第一句就是問紅包多少錢，媽媽一聽到只有4000元，氣得要他這個過年不要回家了，讓他很心寒。

路上被要IG！一點開「秒跳警告通知」嚇壞她

路上被要IG！一點開「秒跳警告通知」嚇壞她

麻辣鍋吃一半「被加芋頭」不吃了　她拒出餐費遭排擠

麻辣鍋吃一半「被加芋頭」不吃了　她拒出餐費遭排擠

D卡西斯版女神遭爆「約有女友的男生無套內X」

D卡西斯版女神遭爆「約有女友的男生無套內X」

35歲還在拚國考！男爆苦惱「過年怎面對親戚」

35歲還在拚國考！男爆苦惱「過年怎面對親戚」

關鍵字：

網美網友拍照出遊抱怨

讀者迴響

熱門新聞

性愛賽「15帥+15醜男」供抽籤　她上當崩潰：怎抽都他

戰堂吳亦凡吸金上億　網曬賭桌照：赫見歌手、網紅

陳沂繼母曝光「竟是大咖金馬影后陸小芬」！　

子瑜1年無個人活動！堂哥出手當地下窗口

台糖豬肉片複驗！食藥署檢出瘦肉精

連爺爺來了！88歲連戰坐輪椅現身挺女兒出書　連惠心感動送飛吻

許藍方巴黎慶生「王少偉愛相隨」！男友視角照全是愛

LINE「24款免費貼圖」限時下載！懶散兔、超應景拜年圖

國巨員工不滿賺逾百億年終僅1個月　公司：依發放政策及績效計算

薇姿撤台官方證實了！

即／高鐵車廂擁擠爆衝突　男亮刀噴辣椒水釀1傷

教授騙很大！　用「假履歷」從講師當到學務長

幣商面交泰達幣　千萬鈔票僅2萬是真的

黃鐙輝妻回歸上班族「月領60K」拚買房

過年7天「他轟這天放假」腦殘規定！PTT炸鍋

更多

最夯影音

更多
陳沂挨揍..抱媽媽痛哭：講實話沒有錯！　轟超派引模仿「大家覺得打人沒什麼」

陳沂挨揍..抱媽媽痛哭：講實話沒有錯！　轟超派引模仿「大家覺得打人沒什麼」
打陳沂男現身90度鞠躬道歉！　「背影像網婆」發現是名人嚇到

打陳沂男現身90度鞠躬道歉！　「背影像網婆」發現是名人嚇到

陳沂喊預謀！兇嫌埋伏門口1hr 　動手前先問「是陳沂？能合照？」

陳沂喊預謀！兇嫌埋伏門口1hr 　動手前先問「是陳沂？能合照？」

陳沂當街遇襲遭毆打　淚崩：講實話本來就沒錯

陳沂當街遇襲遭毆打　淚崩：講實話本來就沒錯

陳沂上統神直播挺Toyz　曾說「覺得下個被打是我」

陳沂上統神直播挺Toyz　曾說「覺得下個被打是我」

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面