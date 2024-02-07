　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

D卡西斯版女神遭爆「約有女友的男生無套」！本人PO紀錄駁謠言

▲▼男女、性愛、做愛、上床。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲女方在Dcard有6.6萬人追蹤。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者施怡妏／綜合報導

一名女網友表示，前幾個月發現男友私下約砲，對象竟是有6萬人追縱的Dcard西斯版女神，甚至還無套內射，女方對外都說只跟單身男生約，但其實默默享受刺激感，然而，女方將約砲過程錄下，PO上網開放抖內，根本不是單純享受性美好，只是想要賺錢。對此Dcard西斯版女神指控抹黑，「不約有女友的男生」。

有網友在Dcard發文，「西斯版萬人粉女神可以不要那麼愛找有另一半的男生無套內射了嗎？」本來不打算發文，但看到其他女生有同樣遭遇，因此發文提醒其他女生；原PO提到，幾個月前在男友手機看到約砲紀錄，「知道男生是有另一半的情況下還約覺得刺激，她都聲明不跟有另一半的人約」，當時也立刻與男友分手了，「畢竟只有0次和無數次」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO表示，女生的粉絲很多，身材很頂很會玩，看到多篇文章底下都有女生留言「男主角很像我男友」，想起自己的經驗，越想越生氣，「本人都回覆不是只跟單身的約，看了我就非常不爽了，把人當白癡，是不是打砲的時候非常暗爽對方還有個女友，越想越刺激的那種人」。

原PO指出，女生不只是單純享受性愛，「就是約人打砲錄影片，要抖內訂閱贊助，請問錢會分男主角嗎？靠這個可以輕鬆又很爽的賺百萬」，當時為了找出女方的身份，訂閱帳號錄下所有影片，「慾望很大、愛約、喜歡無套內射，我都驚呆了，不戴套不怕得病嗎？」

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲▼本人強調男方是單身。（圖／翻攝自Dcard）

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

對此，Dcard西斯版女神留言強調，絕對不約有女友的男生，「我是本人，我挑選固定床伴前，都會跟對方接受全套性病檢查，並且初次見面不會進行危險性行為，此男生的朋友我也認識，連公開的社群大家都知道是單身狀況，現在不實言論我都做蒐證，謝謝各位」。

Dcard西斯版女神進一步指出，「瘋狂去我文章留言，要讓所有人知道我約有女友的男生，事實在哪？ 證據在哪？單純就是這兩個女生不喜歡我而已，相關事證都已經請律師協助了」。她也PO出對話紀錄，證明男生是單身，男生強調「我完全沒有（女友），相信我，我做的事情我敢負責，妳可以直接請那些自稱是我女友的女生公布我的頭貼」。

Dcard西斯版女神喊話，請原PO公開男方校系、年紀、生理特徵，「渣男是人人都譴責的，但請附上有力的證據，我隨時歡迎」。

▼女方常發文分享性生活。（圖／翻攝自Dcard）

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

ET快訊
6女挑戰性愛賽！「15帥+15醜男」抽籤　她崩潰：怎麼抽都是
「重大食安危機！」　消基會：應擴大抽驗
LIVE／王必勝翻車！台糖複驗出爐徐巧芯嗆下台　陳沂繼母是金
中央「複驗3次」豬肉片！　數值曝光
快訊／王必勝出國了！　私人行程請假
王必勝翻車！　學者批「科學素養不足」
民眾黨團開砲！　要王必勝道歉、下台負責
王必勝臉超腫！質疑搶快公布　台中衛生局：市民健康最重要

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

她工作半年「存款不到1萬」求兼職！內行推1工作：每月多2萬

台糖豬肉複檢仍有瘦肉精！消基會：重大食安危機「應擴大抽驗」

食藥署也驗出西布特羅　農業部：不允許進口「業者無利可圖」

學者批王必勝「科學素養不足」！瘦肉精來源不明　新國會應介入調查

年節走春大玩臺中　感受舊城區多元風貌

春節連假明登場！雙鐵旅次破千萬　高鐵初三運量創通車第3高

食藥署複驗也驗出「瘦肉精」　農業部：單一偶發事件

快訊／饗食天堂夢時代店2人感染諾羅病毒！　業者回應了

快訊／饗食天堂夢時代店2人疑染諾羅病毒！　今緊急停業清消1天

「鹿野綠色隧道影響耕作」砍成木棍　網批更危險...喊罷免鄉長！

陳沂挨揍..抱媽媽痛哭：講實話沒有錯！　轟超派引模仿「大家覺得打人沒什麼」

打陳沂男現身90度鞠躬道歉！　「背影像網婆」發現是名人嚇到

陳沂當街遇襲遭毆打　淚崩：講實話本來就沒錯

陳沂喊預謀！兇嫌埋伏門口1hr 　動手前先問「是陳沂？能合照？」

陳沂上統神直播挺Toyz　曾說「覺得下個被打是我」

梅西香港賽缺席引眾怒　他親回：因身體不舒服

猜中牛排重量免費招待　媽「主婦直覺」神預測！

NCT泰容「吵到粉絲搶票」被喊：安靜點！　網笑「首位發Bubble道歉的偶像」

陳沂路邊遭男出腳痛毆　嫌落網喊：以為是網婆

國1彰化段奪命連環車禍　肇事駕駛無照竟找弟頂罪

她工作半年「存款不到1萬」求兼職！內行推1工作：每月多2萬

台糖豬肉複檢仍有瘦肉精！消基會：重大食安危機「應擴大抽驗」

食藥署也驗出西布特羅　農業部：不允許進口「業者無利可圖」

學者批王必勝「科學素養不足」！瘦肉精來源不明　新國會應介入調查

年節走春大玩臺中　感受舊城區多元風貌

春節連假明登場！雙鐵旅次破千萬　高鐵初三運量創通車第3高

食藥署複驗也驗出「瘦肉精」　農業部：單一偶發事件

快訊／饗食天堂夢時代店2人感染諾羅病毒！　業者回應了

快訊／饗食天堂夢時代店2人疑染諾羅病毒！　今緊急停業清消1天

「鹿野綠色隧道影響耕作」砍成木棍　網批更危險...喊罷免鄉長！

東大美產系教授林昶戎作品　奪美國IDA國際設計獎金獎

《商魂》邵雨薇尪被搶走！開撕「小三」田中千繪：不要被聰明外表騙了

偷吃人妻被評「沒比較粗」！小王喊：舌頭用到妳高潮...夫怒告

驗出瘦肉精！許宇甄嗆王必勝應向盧秀燕道歉　食安不可政治化

試・開箱／東方紅木、日本扁柏傳遞平靜力量　遠離紛擾世俗的療癒居室香氣

用餐一半衝店外移車　影片瘋傳成話題...屏東警回應了

113年度原住民保留地禁伐補償　即日起開始受理

名醫孔繁錦性侵案服刑中　第5名女病患想起「被摸不舒服」提告

她工作半年「存款不到1萬」求兼職！內行推1工作：每月多2萬

陸駐美大使：「中國經濟崩潰論」一再崩潰　「經濟見頂」毫無根據

生活熱門新聞

LINE「24款免費貼圖」限時下載！懶散兔、超應景拜年圖

教授騙很大！　用「假履歷」從講師當到學務長

台中頂級柴燒牛排館歇業　饕客千萬元頂下

他驚覺公務員退燒　從鐵飯碗變廢到笑

王必勝道歉「絕口不提這事」　網：DNA對決？

即／複檢結果出爐！台中市府：台糖梅花肉片含有瘦肉精

半夜等激戰！「妹子慘被當飛機杯」男友爽完秒睡

陳沂遭毆　館長送「慰問大禮包」附暖心手寫卡

要脫單了！2月「桃花最旺星座」　一堆人排隊告白

妹子下體「抓出灰噁物體」　狂飄臭雞蛋味...卡1個月了

4生肖過年財運爆　命理師曝刮刮樂秘技

「0度線」來了！專家曝：春節「這2天」將跌破7度

除夕年夜3道菜上桌　當心衰事連連

過年紅包3000元很失禮！　詳細行情大公開

更多熱門

相關新聞

35歲還在拚國考！男爆苦惱「過年怎面對親戚」

35歲還在拚國考！男爆苦惱「過年怎面對親戚」

一名網友自大學畢業後，就開始準備國考，無奈連續落榜三年，只好找間事務所半工半讀，隨著農曆春節將至，他不禁苦惱，該怎麼面對眾親友的「關心」。PO文也掀起熱議，不少鄉民認為，應該設停損點；也有人建議，「說在事務所工作就好啦！」

沒回家過年！表嫂竟酸她沒給紅包「逃避責任」

沒回家過年！表嫂竟酸她沒給紅包「逃避責任」

昨天領薪水！她仔細一看「內心很錯愕」

昨天領薪水！她仔細一看「內心很錯愕」

竹科太太出軌機率高？他曝「同事綠光罩頂」超慘

竹科太太出軌機率高？他曝「同事綠光罩頂」超慘

每月給孝親費還要包紅包？　網見1關鍵搖頭

每月給孝親費還要包紅包？　網見1關鍵搖頭

關鍵字：

約砲Dcard西斯版網友交往感情

讀者迴響

熱門新聞

陳沂繼母曝光「竟是大咖金馬影后陸小芬」！　

子瑜1年無個人活動！堂哥出手當地下窗口

許藍方巴黎慶生「王少偉愛相隨」！男友視角照全是愛

LINE「24款免費貼圖」限時下載！懶散兔、超應景拜年圖

台糖豬肉片複驗！食藥署檢出瘦肉精

教授騙很大！　用「假履歷」從講師當到學務長

黃鐙輝妻回歸上班族「月領60K」拚買房

暴打陳沂男鞠躬道歉　打到名人也嚇到

台中頂級柴燒牛排館歇業　饕客千萬元頂下

快訊／竹北大貨車碰撞機車！騎士遭輾爆頭慘死

港警正式通緝周庭　除非回港自首否則終生追捕

一堆7年級生存款沒到百萬？PTT認了曝原因

他驚覺公務員退燒　從鐵飯碗變廢到笑

王必勝道歉「絕口不提這事」　網：DNA對決？

媽媽嘴雇主賠償判決廢棄　發回更三審

更多

最夯影音

更多
陳沂挨揍..抱媽媽痛哭：講實話沒有錯！　轟超派引模仿「大家覺得打人沒什麼」

陳沂挨揍..抱媽媽痛哭：講實話沒有錯！　轟超派引模仿「大家覺得打人沒什麼」
打陳沂男現身90度鞠躬道歉！　「背影像網婆」發現是名人嚇到

打陳沂男現身90度鞠躬道歉！　「背影像網婆」發現是名人嚇到

陳沂當街遇襲遭毆打　淚崩：講實話本來就沒錯

陳沂當街遇襲遭毆打　淚崩：講實話本來就沒錯

陳沂喊預謀！兇嫌埋伏門口1hr 　動手前先問「是陳沂？能合照？」

陳沂喊預謀！兇嫌埋伏門口1hr 　動手前先問「是陳沂？能合照？」

陳沂上統神直播挺Toyz　曾說「覺得下個被打是我」

陳沂上統神直播挺Toyz　曾說「覺得下個被打是我」

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面