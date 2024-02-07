D卡西斯版女神遭爆「約有女友的男生無套」！本人PO紀錄駁謠言

▲女方在Dcard有6.6萬人追蹤。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



記者施怡妏／綜合報導

一名女網友表示，前幾個月發現男友私下約砲，對象竟是有6萬人追縱的Dcard西斯版女神，甚至還無套內射，女方對外都說只跟單身男生約，但其實默默享受刺激感，然而，女方將約砲過程錄下，PO上網開放抖內，根本不是單純享受性美好，只是想要賺錢。對此Dcard西斯版女神指控抹黑，「不約有女友的男生」。

有網友在Dcard發文，「西斯版萬人粉女神可以不要那麼愛找有另一半的男生無套內射了嗎？」本來不打算發文，但看到其他女生有同樣遭遇，因此發文提醒其他女生；原PO提到，幾個月前在男友手機看到約砲紀錄，「知道男生是有另一半的情況下還約覺得刺激，她都聲明不跟有另一半的人約」，當時也立刻與男友分手了，「畢竟只有0次和無數次」。

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原PO表示，女生的粉絲很多，身材很頂很會玩，看到多篇文章底下都有女生留言「男主角很像我男友」，想起自己的經驗，越想越生氣，「本人都回覆不是只跟單身的約，看了我就非常不爽了，把人當白癡，是不是打砲的時候非常暗爽對方還有個女友，越想越刺激的那種人」。

原PO指出，女生不只是單純享受性愛，「就是約人打砲錄影片，要抖內訂閱贊助，請問錢會分男主角嗎？靠這個可以輕鬆又很爽的賺百萬」，當時為了找出女方的身份，訂閱帳號錄下所有影片，「慾望很大、愛約、喜歡無套內射，我都驚呆了，不戴套不怕得病嗎？」

▲▼本人強調男方是單身。（圖／翻攝自Dcard）



對此，Dcard西斯版女神留言強調，絕對不約有女友的男生，「我是本人，我挑選固定床伴前，都會跟對方接受全套性病檢查，並且初次見面不會進行危險性行為，此男生的朋友我也認識，連公開的社群大家都知道是單身狀況，現在不實言論我都做蒐證，謝謝各位」。

Dcard西斯版女神進一步指出，「瘋狂去我文章留言，要讓所有人知道我約有女友的男生，事實在哪？ 證據在哪？單純就是這兩個女生不喜歡我而已，相關事證都已經請律師協助了」。她也PO出對話紀錄，證明男生是單身，男生強調「我完全沒有（女友），相信我，我做的事情我敢負責，妳可以直接請那些自稱是我女友的女生公布我的頭貼」。

Dcard西斯版女神喊話，請原PO公開男方校系、年紀、生理特徵，「渣男是人人都譴責的，但請附上有力的證據，我隨時歡迎」。

▼女方常發文分享性生活。（圖／翻攝自Dcard）

