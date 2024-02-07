麻辣鍋吃一半「被加芋頭」不吃了　她拒出餐費遭排擠：尊重呢？　

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友日前跟同事去吃麻辣鍋，怎料吃到一半，突然有人將芋頭加到鍋裡，害她瞬間沒胃口，只好自己另外點炒飯來吃；後來結帳時，她拒絕分攤餐費，也因此遭到排擠，這讓她不禁錯愕直呼，「幼不幼稚啊！」

網友6日在「匿名公社」氣憤表示，「昨天中午跟同事一起去吃麻辣鍋，吃到一半有個白目把芋頭丟進去，我整個沒胃口，後面只能自己叫炒飯吃，結帳時還好意思叫我也要出錢，那一鍋從芋頭被丟進去後我就沒動了，還自己點炒飯吃，妳們覺得沒差，但我完全不行好嗎？連問一下都沒有就丟芋頭，尊重在哪裡？」

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原PO也透露，自從拒絕分攤餐費後，同事們就聯合排擠她，「搞清楚...是妳們不尊重我在先，沒幾百塊錢，我也出得起，但這是奇摩子的問題好嗎？這樣就搞排擠幼不幼稚啊？」

對此，大多網友不挺，紛紛回應「以為大家都要圍著妳、照著妳的喜好吃嗎？有公主病沒公主命的人」、「就是排擠妳，怎樣～」、「吃之前有事先跟同事說不吃芋頭嗎？既然前提是大家一起共鍋吃，多少還是要負擔費用吧，好一點的同事可能還會說妳沒吃什麼，就少收一點這樣」、「那麼難相處！自找的」、「沒丟芋頭前妳有吃就要平攤費用」、「毛這麼多就不要跟人家去吃麻辣火鍋，妳只適合自己吃小火鍋」、「不吃芋頭要早點講，前半鍋妳也有吃到，憑什麼不付錢？」

不過，也有人能理解原PO，直言「我也超討厭吃芋頭，覺得不問直接丟芋頭的真的很腦」、「火鍋丟芋頭太噁心了」、「火鍋加芋頭，退場」、「吃火鍋不能有芋頭」。