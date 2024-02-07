蘋果版本更新更進一步　iOS 17.4第二測試版出爐

▲iOS 17.4第二測試版登場。（圖／MacRumors）

記者陳俐穎／綜合報導

蘋果向開發者發布即將推出的 iOS 17.4 和 iPadOS 17.4 的第二個測試版，以進行測試，此更新在上個測試版的兩週後發布。

註冊開發者可以透過開啟「設定」應用程式、前往「軟體更新」、點擊「Beta 更新」選項並切換 iOS 17 或 iPadOS 17 開發者測試版來選擇加入 Beta 版。下載並安裝測試版需要與開發者帳號關聯的 Apple ID。

iOS 17.4 對 App Store 在歐盟的運作方式進行改變，為替代應用程式市場、替代支付系統、第三方瀏覽器引擎以及銀行和第三方支付提供商的 NFC 進行相關改變，此功能僅限於歐盟國家，在其他國家、地區不可用。

不過，遊戲 App 發生了一些變化，隨著 iOS 17.4 的推出，蘋果將允許使用 Xbox Cloud Gaming 和 Nvidia GeForce NOW 等雲端遊戲應用程式。小遊戲、聊天機器人也可以使用應用程式內購買系統。

除了這些更新之外，iOS 17.4 還添加了新的表情符號字元、Podcasts 中可轉錄、支援在 HomePod 中使用 SharePlay 等。