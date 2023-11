蘋果iOS 17傳「死機」災情　強制關機重啟iPhone解決

▲蘋果iOS 17又傳出災情。(圖/記者李毓康攝)



記者廖婕妤/台北報導

蘋果iOS 17又傳出災情,有國外網友發現一項錯誤,導致螢幕完全沒有回應,就連按音量鍵及電源鍵都沒有反應,完全呈現死機狀態。目前蘋果尚未證實是否跟軟硬體錯誤有關,若是不慎遇到這項bug,可強制關機重啟iPhone解決。

根據外媒報導,一名使用iPhone 13 mini、搭載iOS17.1.1的網友,先從iPhone主頁右滑至App資料庫,在上方搜尋欄輸入文字後,按住空白鍵再滑回iPhone主頁,放開空白鍵後再回到App資料庫,螢幕竟然完全當掉,按任何鍵都沒有反應,手機完全呈現死機狀態。

不過,外媒指出,iPhone 13和iPhone 14 Pro Max也會出現相同情形,甚至連iPhone 15也會遇到這項問題,因此判斷很有可能是iOS17.1.1的一項bug。

外媒提到,一般正常情況使用下不會遇到這個問題,若不小心遇到了,可以強制關機,按下調高音量按鍵後迅速放開,再快速按下調低音量按鍵再放開,並長按掉原鍵,直到螢幕上出現蘋果標誌,重新啟動iPhone即可。

Here's a video. iPhone 13 mini, iOS 17.1.1.



I've seen other people on X replicate this bug on iPhone 14 & iPhone 15 too. pic.twitter.com/TyyZngUECK