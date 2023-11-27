蘋果iOS 17傳「死機」災情　強制關機重啟iPhone解決

▲蘋果iOS 17又傳出災情。（圖／記者李毓康攝）



記者廖婕妤／台北報導

蘋果iOS 17又傳出災情，有國外網友發現一項錯誤，導致螢幕完全沒有回應，就連按音量鍵及電源鍵都沒有反應，完全呈現死機狀態。目前蘋果尚未證實是否跟軟硬體錯誤有關，若是不慎遇到這項bug，可強制關機重啟iPhone解決。

根據外媒報導，一名使用iPhone 13 mini、搭載iOS17.1.1的網友，先從iPhone主頁右滑至App資料庫，在上方搜尋欄輸入文字後，按住空白鍵再滑回iPhone主頁，放開空白鍵後再回到App資料庫，螢幕竟然完全當掉，按任何鍵都沒有反應，手機完全呈現死機狀態。

不過，外媒指出，iPhone 13和iPhone 14 Pro Max也會出現相同情形，甚至連iPhone 15也會遇到這項問題，因此判斷很有可能是iOS17.1.1的一項bug。

外媒提到，一般正常情況使用下不會遇到這個問題，若不小心遇到了，可以強制關機，按下調高音量按鍵後迅速放開，再快速按下調低音量按鍵再放開，並長按掉原鍵，直到螢幕上出現蘋果標誌，重新啟動iPhone即可。