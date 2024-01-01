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iOS 17.2.1出現大規模災情　上百果粉怨：更新後無法連網

▲iOS 17.2.1出現更新災情。（圖／BGR）

▲iOS 17.2.1出現更新災情。（圖／BGR）

記者陳俐穎／綜合報導

由於耗電問題頻傳，蘋果先前也釋出 iOS 17.2.1 版本更新，不過不但耗電問題似乎沒有明顯改善，現在還傳出網路連接出現問題，有多達 350 名以上的蘋果用戶在官方論壇反映，表示無法讓 iPhone 連接電信業者的行動網路訊號。

雖然目前此問題多出現在海外，但也讓人擔心此版本更新是否有所缺陷，國外用戶表示，升級到 iOS 17.2.1 之後，無法使用電信業者訊號，就算重置手機也無法解決，也有高達350名以上用戶按下「我也是」的按鈕，顯示此問題並非個例。

由於通訊連接問題，用戶也親自跑了實體門市更換 SIM 卡，但似乎也無法解決，另一位用戶報告說，親自走訪蘋果商店，工作人員檢查手機中部份設定後，讓其重新下載新的 IOS 更新，不過大約 5 個小時後又遇到同樣的問題。目前蘋果官方尚未對此問題做出回應。

外媒BGR也提供四種解決方案：

1.刪除 VPN 設定檔：有些用戶表示，刪除 VPN 設定檔後，網路錯誤就消失。前往設定、一般、VPN 和裝置管理、然後刪除 VPN。

2.重置網路設定：前往設定，點擊一般、傳輸或重置 iPhone、重置，然後點擊重置網路設定。

3.重置 iPhone：按照上述步驟操作，但清除所有內容，而不是僅重置網路設定。

4.更新至 iOS 17.3 Beta：由於此 Beta 是在 iOS 17.2.1 發布之前發布的，因此如果其他選項不起作用，可以嘗試這項作法。

不過外媒也提醒，如果這些都沒有幫助，可能必須等到 蘋果在 2024 年初發布 iOS 17.2.2 或 iOS 17.3。

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