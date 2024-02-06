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【廣編】2024龍年命定泡麵　竟是這款暢銷亞洲的台灣牛肉麵？

▲▼過年,春節,泡麵,滿漢大餐,Gold。（圖／業者提供）

▲滿漢大餐新品Gold系列在碗蓋設計上，或是蔬菜包、高湯包、牛肉料理包上，鑲著滿滿的金色龍紋圖騰，就像是龍年命定牛肉麵。

圖、文／統一提供

2024農曆龍年將至，在傳統習俗中，龍被視為祥瑞之獸，有國泰民安之吉祥寓意，也成為皇室的象徵。而「滿漢大餐」一名則來自「滿漢全席」，起源為康熙的宴席，「滿漢大餐」牛肉麵更是饕客心中的經典泡麵，象徵宮廷級美食饗宴。此外，眼尖的大家有沒有發現？滿漢大餐新品Gold系列，無論在碗蓋設計上，或是蔬菜包、高湯包、牛肉料理包上，鑲著滿滿的金色龍紋圖騰，根本是龍年命定牛肉麵！

在金色璀璨的龍年裡，滿漢大餐Gold「金牛肉麵」，將傳統台灣牛肉麵結合海南島的黃燈籠椒，締造了獨一無二的金湯牛肉麵。濃厚的辣味香氣搭配酸味尾韻，是成就金湯最完美的底襯，蔥、薑、蒜疊出一層又一層的豐富滋味，不只視覺是金湯、味覺上也是享有「黃金比例」的完美金湯。不僅是全台首創特有金湯湯頭牛肉泡麵，更象徵著財富與好運的到來！滿漢大餐Gold「熗牛肉麵」，特選的牛骨經過高溫高壓萃取，保留了牛骨的精華，為湯頭增添了濃郁的底蘊；以正宗的「川蜀工藝」為靈感，加入工法繁複的刀口紅油，其透過焙炒子彈椒釋放香氣並刀切至碎末，再加入芥花油、紅花椒、青花椒及芝麻以三段溫層炒製而成，讓湯頭展現出濃郁的紅色光澤，並帶有麻、辣、鮮、香的豐富層次感，火紅色湯頭洋溢著新春的歡樂氛圍，也象徵著好運、幸福和繁榮。

「滿漢大餐」一直是饕家心目中的經典泡麵，Gold系列更是在傳統基礎上融入了新的元素，帶來了更豐富多樣的口味體驗。心動了嗎？趕快到7-11、康是美、家樂福買起來吧！

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過年春節泡麵滿漢大餐Gold

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