　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

春節福運龍來　南警整理交通狀況報乎你知

▲今年適逢台南400及舉辦2024台灣燈會，台南市警察局根據以往經驗，綜整台南市的交通狀況提供民眾參考。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲今年適逢台南400及舉辦2024台灣燈會，台南市警察局根據以往經驗，綜整台南市的交通狀況提供民眾參考。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

農曆春節將至，想必市民鄉親已經規劃走春、踏青或出遊等行程，今年適逢台南400及舉辦2024台灣燈會，台南市警察局根據以往經驗，綜整台南市的交通狀況提供民眾參考。

▲今年適逢台南400及舉辦2024台灣燈會，台南市警察局根據以往經驗，綜整台南市的交通狀況提供民眾參考。（圖／記者林東良翻攝，下同）

(一) 2024台灣燈會：安平燈區自2月3日起開展，屆時林默娘公園周邊安億路(含安億橋)、慶平路、光州路、運河路等路段將劃設行人徒步區，本市也規劃多條免費接駁車路線，駕駛朋友可以將愛車停放於市府、觀夕平台及清水路停車場，再搭乘免費接駁公車進場，或是搭火車至台南車站後，再轉乘免費接駁公車至會場，請大家多加利用公共運輸工具。

▲今年適逢台南400及舉辦2024台灣燈會，台南市警察局根據以往經驗，綜整台南市的交通狀況提供民眾參考。（圖／記者林東良翻攝，下同）

(二) 返鄉車潮：預估自2月7日(連假前1日)17時下班尖峰起至2月8日晚間，本市國道1號仁德、大灣及永康交流道周邊道路交通量將激增。

▲今年適逢台南400及舉辦2024台灣燈會，台南市警察局根據以往經驗，綜整台南市的交通狀況提供民眾參考。（圖／記者林東良翻攝，下同）

(三) 祭祀車潮：預估2月9日(除夕)下午14時至17時，本市南區富貴南山周邊西門路及中華南路會有車流湧現情形，另2月10日(初一)依據民間傳統，各地廟宇均有「搶頭香」之習俗，預計鹿耳門天后宮、安平大天后宮、開基天后宮、祀典武廟、天壇、北區玉皇宮、南鯤鯓代天府等香火鼎盛廟宇，將有周邊停車及車潮湧現之現象。

▲今年適逢台南400及舉辦2024台灣燈會，台南市警察局根據以往經驗，綜整台南市的交通狀況提供民眾參考。（圖／記者林東良翻攝，下同）

(四) 2月10日(初一)至2月14日(初五)「出遊潮」：預估下午13時前，台86快速公路及台19甲銜接國道3號關廟交流道因匝道儀控管制，以及各高速公路交流道周邊道路(國道1號仁德交流道周邊文德路、中山路；永康交流道周邊中正北路及中正南路；大灣交流道周邊復興路及太子路)會有前往國道之車流較多情形。在觀光地區部分，14時起轄內安平、赤崁、海安商圈等觀光景點周邊會逐漸湧現車流，此外，因傳統「回娘家」習俗，預估自2月10日(初一)下午起，回娘家之車流陸續湧現至2月11日 (初二)，而2月12日(初三)至13日(初四)則為大量出遊車流的尖峰期。

▲今年適逢台南400及舉辦2024台灣燈會，台南市警察局根據以往經驗，綜整台南市的交通狀況提供民眾參考。（圖／記者林東良翻攝，下同）

(五) 賦歸潮：民眾為避開假期最後一日車潮及提前返回工作崗位之預期心理，研判春節最大北上車流應出現在2月13日(初四)，該期間出遊車潮以上午集中於各觀光景點，下午集中於各交流道周邊道路為主，預估16時起各高速公路交流道周邊道路(國道1號仁德交流道周邊文德路、中山路；永康交流道周邊中正北路及中正南路；大灣交流道周邊復興路及太子路)，將有車流較多情形。

此外，在高速公路管制部分，國道1號仁德交流道北向入口將於2月12日(初三)至14日(初五)，每日12時至21時封閉，提醒駕駛朋友改道高速一街前往大灣交流道或右轉崑大路銜接永大路前往永康交流道；另國道1號下營系統交流道及新營交流道，以及國道3號官田系統交流道、烏山頭交流道、柳營交流道及白河交流道北向入口，於2月12日(初三)至13日(初四)，每日13時至18時實施高乘載管制，除特殊狀況(身心障礙、孕婦及計程車)外，不足3人之小型車將無法通行，提醒各位駕駛朋友注意。

▲今年適逢台南400及舉辦2024台灣燈會，台南市警察局根據以往經驗，綜整台南市的交通狀況提供民眾參考。（圖／記者林東良翻攝，下同）

為確保轄區各道路交通順暢，本局因應車流時段，於轄內各重要幹道、交流道、觀光景點及賣場，規劃交通疏導勤務以維護交通秩序，同時與高公局南區交控中心、公路局及本市交通局大台南智慧交通中心等友軍單位建立橫向聯繫，加強警廣路況推播，並視狀況適時啟動交通快暢機制，提醒長途行駛高速公路的駕駛朋友，除了避開車流尖峰時段外，亦可行駛台61線快速公路替代行駛國道1號或3號，悠閒地享受西部海岸線的美景。

市警局最後呼籲駕駛朋友，在佳節餐敘時，小酌後避免開車，開車不喝酒，酒後不開車，預祝有個愉快的春節佳節。

ET快訊
過年前將有1000多名受刑人假釋出獄！　陳致中非特例
正式通緝周庭！　港警宣布
婆婆過年「24小時拜拜馬拉松」　媳婦火大要帶孩離開
陳沂遇襲被諷活該！　謝忻心疼力挺
快訊／台中「干城市場」大火　現場濃煙衝天
男「愛愛猛吻腳」！女友喊停…他秒軟掉了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

春節福運龍來　南警整理交通狀況報乎你知

桃園市議會國民黨團新任總召出爐　徐玉樹：不卑不亢迎接挑戰

部立桃園醫院舉辦捐血活動　維持血庫存量

迎接農曆年　開南大學外籍生寫創意春聯畫「龍」

桃園巿議會召開程序委員會　第3次定期大會3／27開議

春節不打烊！　桃園兩大漁港魚貨供應充足景點美

黃偉哲率隊慰勉警察、協勤民力、憲兵　感謝加強重要節日安全維護辛勞

快訊／陳致中假釋通過出獄了　老婆開車接他「回家準備過年」

春節前後呼吸道、腸胃道感染高峰期　門諾連3天開設特別門診

嘉義市警局文化夜市宣導反詐騙　年節加強關懷轄區弱勢戶

柯震東詹子萱當P友先訂規矩　「不是要X我？」扛起直奔床上

16歲男無照騎車被開罰單　錄影嗆警：是有多缺業績

《可憐的東西》艾瑪史東突破尺度全裸　「小女孩」心智挑戰沉淪性愛

彩券行開業35天刮出2千萬　彰化屬龍女得主曝想買房！

酷炫女友從他口袋翻出「用過保險套」　大哭：跟誰做♥！..他傻眼「頭很痛」

SJ經紀人婚禮「合體銀赫東海熱舞」　強仁也現身…利特失誤秒被噓爆XD

江大成道歉..胡瓜：我看不懂啊　讚胡釋安認愛「處理得很好」

歐陽娣娣參加選秀喊：我來自中國　認「因家人才紅」Cue娜娜全場驚呼

快訊／19歲情侶雙載遭撞飛！2人斷腿...零件碎滿地　驚悚現場曝

陳昭姿批「怎能這樣對我」　柯建銘嗆民眾黨團烙兄弟

春節福運龍來　南警整理交通狀況報乎你知

桃園市議會國民黨團新任總召出爐　徐玉樹：不卑不亢迎接挑戰

部立桃園醫院舉辦捐血活動　維持血庫存量

迎接農曆年　開南大學外籍生寫創意春聯畫「龍」

桃園巿議會召開程序委員會　第3次定期大會3／27開議

春節不打烊！　桃園兩大漁港魚貨供應充足景點美

黃偉哲率隊慰勉警察、協勤民力、憲兵　感謝加強重要節日安全維護辛勞

快訊／陳致中假釋通過出獄了　老婆開車接他「回家準備過年」

春節前後呼吸道、腸胃道感染高峰期　門諾連3天開設特別門診

嘉義市警局文化夜市宣導反詐騙　年節加強關懷轄區弱勢戶

黃大米／王偉忠拍片串起先父同袍之誼　愛透過時間醞釀

海陸新訓中心遺失手槍！營長集資買「玩具槍」代替　2人遭彈劾

千萬別跟老爸詹皇同隊！　過來人「小河流」給布朗尼忠告

迪麗熱巴旗袍造型美翻　珍珠戴好戴滿貴氣過新年

賓士「4缸輕油電AMG跑旅」歐洲開始接單！德售價約新台幣302萬起

港警正式通緝周庭　除非回港自首否則終生追捕

陳致中假釋快速放人非特例　矯正署過年前釋千囚

春節福運龍來　南警整理交通狀況報乎你知

李威廷又飆生涯新高13分　賽後憶天上母親激動淚崩

桃園市議會國民黨團新任總召出爐　徐玉樹：不卑不亢迎接挑戰

長髮正妹行李箱突然「狂震」臉秒漲紅　羞恥掩面狂摸：關不了！

地方熱門新聞

陳致中假釋通過出獄了！

黃色小鴨公仔是中國製　觀光局：非市府商品

春節免費接駁　大溪橋頭-中庄調整池2/11-14營運

農曆年壓力爆表！　可運用三策略照顧自己

桃園景福宮除夕夜「拜頭香」　送好康

南消七大要讓家家戶戶過好年

頑皮世界春節推《龍年特展》探訪龍族世界

年貨大街6條花生糖200元　攤販回應

女臨櫃匯款15萬「理由說不出」潮州警阻詐

邱鎮軍當選苗栗縣立委　苗栗市長4/13補選

2024馬村實驗藝廊「展覽徵件」　7日開跑

2024春節旅遊　首選南方森活圈

搶業績！　大江春節連假一站式吃喝玩樂購　　

給市民過好年　這些單位春節服務不停歇

更多熱門

相關新聞

年節將至鐵警守護交通不停歇

年節將至鐵警守護交通不停歇

鐵路警察局台南分駐所位於台南車站內，所轄範圍由南科車站至大湖車站，及沙崙線沿線各11站以及列車所經之平交道，為維護車站、各平交道及軌道線路之安全，鐵警宣導鐵路平交道交通安全也不懈怠，趁著農曆年節前夕，警員鄭百勝、蔡耕欣至台南市各大電台宣導鐵路交通安全，除呼籲民眾行經平交道應注意事項，另也提醒民眾可能觸犯到相關罰則。

屏東燈節絢麗登場　交通資訊出爐

屏東燈節絢麗登場　交通資訊出爐

東京開始下雪！迎警報級大雪　高速公路預防性封路

東京開始下雪！迎警報級大雪　高速公路預防性封路

暴雪致湖北高速癱瘓！乘客下車「燒木柴取暖」

暴雪致湖北高速癱瘓！乘客下車「燒木柴取暖」

台灣燈會安平燈區首日交通順暢

台灣燈會安平燈區首日交通順暢

關鍵字：

春節南警交通

讀者迴響

熱門新聞

獨／陳沂遭襲！狂男當街揮拳猛揍傷勢曝

國道7撞1死1傷！　駕駛傳「無照講電話」肇事

飛泰國過年前家庭破碎！姊夫悲憤：年要怎麼過

陳沂遭揍臉4拳「耳肉被撕裂」濺血照曝光！

繳電話費「發票中100萬」　6人幸運中獎

金曲歌王出軌形象直直落！離開10年老東家

遇襲畫面曝！陳沂路邊遭狂男痛毆　急閃仍遭猛踹

台中頂級柴燒牛排館歇業　饕客千萬元頂下

21歲黑衣男狠揍陳沂　「專業打手」3關鍵曝

快檢查！54款除濕機「立即停用」　大牌都上榜

LINE「24款免費貼圖」限時下載！懶散兔、超應景拜年圖

女留學生魚刺卡喉嚨　在美手術收276萬帳單

貼春聯7禁忌誤觸恐破財招陰　最佳時間點曝光

暴打陳沂男鞠躬道歉　打到名人也嚇到

一堆7年級生存款沒到百萬？PTT認了曝原因

更多

最夯影音

更多
柯震東詹子萱當P友先訂規矩　「不是要X我？」扛起直奔床上

柯震東詹子萱當P友先訂規矩　「不是要X我？」扛起直奔床上
16歲男無照騎車被開罰單　錄影嗆警：是有多缺業績

16歲男無照騎車被開罰單　錄影嗆警：是有多缺業績

《可憐的東西》艾瑪史東突破尺度全裸　「小女孩」心智挑戰沉淪性愛

《可憐的東西》艾瑪史東突破尺度全裸　「小女孩」心智挑戰沉淪性愛

彩券行開業35天刮出2千萬　彰化屬龍女得主曝想買房！

彩券行開業35天刮出2千萬　彰化屬龍女得主曝想買房！

酷炫女友從他口袋翻出「用過保險套」　大哭：跟誰做♥！..他傻眼「頭很痛」

酷炫女友從他口袋翻出「用過保險套」　大哭：跟誰做♥！..他傻眼「頭很痛」

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面