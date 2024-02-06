春節福運龍來　南警整理交通狀況報乎你知

▲今年適逢台南400及舉辦2024台灣燈會，台南市警察局根據以往經驗，綜整台南市的交通狀況提供民眾參考。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

農曆春節將至，想必市民鄉親已經規劃走春、踏青或出遊等行程，今年適逢台南400及舉辦2024台灣燈會，台南市警察局根據以往經驗，綜整台南市的交通狀況提供民眾參考。

(一) 2024台灣燈會：安平燈區自2月3日起開展，屆時林默娘公園周邊安億路(含安億橋)、慶平路、光州路、運河路等路段將劃設行人徒步區，本市也規劃多條免費接駁車路線，駕駛朋友可以將愛車停放於市府、觀夕平台及清水路停車場，再搭乘免費接駁公車進場，或是搭火車至台南車站後，再轉乘免費接駁公車至會場，請大家多加利用公共運輸工具。

(二) 返鄉車潮：預估自2月7日(連假前1日)17時下班尖峰起至2月8日晚間，本市國道1號仁德、大灣及永康交流道周邊道路交通量將激增。

(三) 祭祀車潮：預估2月9日(除夕)下午14時至17時，本市南區富貴南山周邊西門路及中華南路會有車流湧現情形，另2月10日(初一)依據民間傳統，各地廟宇均有「搶頭香」之習俗，預計鹿耳門天后宮、安平大天后宮、開基天后宮、祀典武廟、天壇、北區玉皇宮、南鯤鯓代天府等香火鼎盛廟宇，將有周邊停車及車潮湧現之現象。

(四) 2月10日(初一)至2月14日(初五)「出遊潮」：預估下午13時前，台86快速公路及台19甲銜接國道3號關廟交流道因匝道儀控管制，以及各高速公路交流道周邊道路(國道1號仁德交流道周邊文德路、中山路；永康交流道周邊中正北路及中正南路；大灣交流道周邊復興路及太子路)會有前往國道之車流較多情形。在觀光地區部分，14時起轄內安平、赤崁、海安商圈等觀光景點周邊會逐漸湧現車流，此外，因傳統「回娘家」習俗，預估自2月10日(初一)下午起，回娘家之車流陸續湧現至2月11日 (初二)，而2月12日(初三)至13日(初四)則為大量出遊車流的尖峰期。

(五) 賦歸潮：民眾為避開假期最後一日車潮及提前返回工作崗位之預期心理，研判春節最大北上車流應出現在2月13日(初四)，該期間出遊車潮以上午集中於各觀光景點，下午集中於各交流道周邊道路為主，預估16時起各高速公路交流道周邊道路(國道1號仁德交流道周邊文德路、中山路；永康交流道周邊中正北路及中正南路；大灣交流道周邊復興路及太子路)，將有車流較多情形。

此外，在高速公路管制部分，國道1號仁德交流道北向入口將於2月12日(初三)至14日(初五)，每日12時至21時封閉，提醒駕駛朋友改道高速一街前往大灣交流道或右轉崑大路銜接永大路前往永康交流道；另國道1號下營系統交流道及新營交流道，以及國道3號官田系統交流道、烏山頭交流道、柳營交流道及白河交流道北向入口，於2月12日(初三)至13日(初四)，每日13時至18時實施高乘載管制，除特殊狀況(身心障礙、孕婦及計程車)外，不足3人之小型車將無法通行，提醒各位駕駛朋友注意。

為確保轄區各道路交通順暢，本局因應車流時段，於轄內各重要幹道、交流道、觀光景點及賣場，規劃交通疏導勤務以維護交通秩序，同時與高公局南區交控中心、公路局及本市交通局大台南智慧交通中心等友軍單位建立橫向聯繫，加強警廣路況推播，並視狀況適時啟動交通快暢機制，提醒長途行駛高速公路的駕駛朋友，除了避開車流尖峰時段外，亦可行駛台61線快速公路替代行駛國道1號或3號，悠閒地享受西部海岸線的美景。

市警局最後呼籲駕駛朋友，在佳節餐敘時，小酌後避免開車，開車不喝酒，酒後不開車，預祝有個愉快的春節佳節。