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年節將至鐵警守護交通不停歇　民眾注意平交道安全

▲鐵路警察局台南分駐所警員鄭百勝、蔡耕欣，至台南市各大電台宣導鐵路交通安全，除呼籲民眾行經平交道應注意事項，另也提醒民眾可能觸犯到相關罰則。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲鐵路警察局台南分駐所警員鄭百勝、蔡耕欣，至台南市各大電台宣導鐵路交通安全，除呼籲民眾行經平交道應注意事項，另也提醒民眾可能觸犯到相關罰則。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

鐵路警察局台南分駐所位於台南車站內，所轄範圍由南科車站至大湖車站，及沙崙線沿線各11站以及列車所經之平交道，為維護車站、各平交道及軌道線路之安全，鐵警宣導鐵路平交道交通安全也不懈怠，趁著農曆年節前夕，警員鄭百勝、蔡耕欣至台南市各大電台宣導鐵路交通安全，除呼籲民眾行經平交道應注意事項，另也提醒民眾可能觸犯到相關罰則。

▲鐵路警察局台南分駐所警員鄭百勝、蔡耕欣，至台南市各大電台宣導鐵路交通安全，除呼籲民眾行經平交道應注意事項，另也提醒民眾可能觸犯到相關罰則。（圖／記者林東良翻攝，下同）

鐵路警察局台南分駐所位指出，一、時常發生司機員在經過行車路線時通報有民眾進入軌道區，不管民眾是想拍照打卡、貪圖方便或者其他理由，這些行為不僅會造成安全危害，也可能會違反鐵路法第57條第2項:行人、車輛不得在鐵路路線、橋樑、隧道內及站區內非供公眾通行之處所通行，可處新台幣一萬元以上五萬元以下罰鍰。若不幸造成事故，更可能觸犯刑法公共危險罪。二、經過鐵路平交道標誌或標線，應將速度減少至時速15公里以下。三、接近平交道應停、看、聽，如警鈴以響、閃光號誌已顯示，駕駛人應暫停、等待火車通過、勿強行闖越，並切記勿在平交道超車、迴車、倒車、臨時停車。四、經平交道如前方有車輛，應觀察前面車輛通過平交道適當安全距離後，始得通過。

汽機車於平交道發生障礙、請立即採取以下三個步驟：1、按下設於平交道兩旁機柱上的『警急按鈕』。2、迅速將車輛移出軌道安全位置。

▲鐵路警察局台南分駐所警員鄭百勝、蔡耕欣，至台南市各大電台宣導鐵路交通安全，除呼籲民眾行經平交道應注意事項，另也提醒民眾可能觸犯到相關罰則。（圖／記者林東良翻攝，下同）

闖越平交道怎麼罰？機車處新台幣67500罰鍰，小型車處新台幣74500罰鍰，大型車處新台幣90000罰鍰，並吊扣駕照一年。在平交道超車、迴車、倒車、臨時停車或停車怎麼罰？機車處新台幣15000罰鍰，小型車處新台幣34000罰鍰，大型車處新台幣90000罰鍰，並吊扣駕照一年。

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