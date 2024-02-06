埔里警春安超前部署　中山路大城路口科技執法啟用

▲埔里警方即起執行重要節日工作、守護地方治安。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

警政署為期15天的「加強重要節日安全維護工作」已從2月1日起跑，埔里警分局當天配合實施擴大臨檢，針對轄內易滋生事故的治安顧慮場所實施臨檢，並查獲毒品案1件2人，並擇定重要路段加強巡邏攔查，取締酒後駕車及超速、闖紅燈、競速等重大違規，防止發生交通事故。

埔里分局表示，同時於埔里鎮中山路三段與大城路口東西雙向正式啟用科技執法，規劃偵測（取締）項目計有：超速，闖紅燈，未停讓行人，違規（臨）停車，不依標誌、標線、號誌指示行駛，多車道右（左）轉彎，不先駛入外側（內）外車道，提醒民眾開車上路確實遵守用路規則，並禮讓行人優先通行，尊重行人路權。

分局指出，春節期間也將整合警力資源提供與治安、交通有關的具體服務，規劃執行「民眾舉家外出住居安全維護」及「提領鉅額現金的護鈔工作」等勤務，有需要的民眾可就近向分駐（派出）所提出申請，受理單位將規劃警力來執行相關的工作；此外，轄內各觀光景點、車站等人潮聚集的場所，也會擇重點設置「機動派出所」，即時提供各項服務、諮詢及受理報案，歡迎民眾多加利用。

埔里分局長林威廷表示，警方於春節連假期間將以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為工作主軸，在各重要路口（含3處交流道）、風景遊憩區及各地祈福廟宇、傳統市場（賣場）、年貨大街，加派警力實施交通疏導，維護轄內交通安全與順暢，讓每位民眾都能安心過好年，也讓外來遊客賓至如歸。