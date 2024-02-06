感謝春節無私奉獻！徐榛蔚慰勞警消、協勤民力　致贈紅包加菜金

▲花蓮縣長徐榛蔚走訪警消、協勤單位致贈紅包及加菜金，感謝春節執勤無私奉獻。（圖／花蓮縣警察局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

農曆春節將至，花蓮縣縣長徐榛蔚率花蓮縣警察局局長王旭昌、消防局局長吳兆遠、義警（交）、山警、民防、巡守、義消等協勤民力大隊幹部人員於5日起依序從玉里分局、鳳林分局、吉安分局、花蓮縣消防局、花蓮分局、花蓮縣警察局及新城分局等7個單位，慰勞執勤警察、消防及各協勤民力，並頒贈警察、消防人員慰問紅包，各協勤民力單位加菜金、慰問紅包及宣導品，提前祝賀春節愉快。

縣長徐榛蔚逐一慰問在場警、消人員及協勤民力，感謝維護春節期間，相關治安、交通及消防工作辛勞付出；「113年加強重要節日安全維護工作」期程自2月1日（星期四）22時起至2月15日（星期四）24時止，為期15日，以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為三大工作主軸，本縣警察、消防及各協勤民力，將全天24小時受理民眾報案及提供服務，期能讓民眾安穩、便捷及祥和歡度新年。

徐榛蔚表示，過年期間大家都快樂的休假，治安及消防人員反而更加的忙碌，同時責任也更加的繁重，在此除要向各位感謝致敬之外，也期盼各位能夠在這段期間加強協調，分工合作，共同堅持守護本縣治安、交通及消防安全等維護工作，讓花蓮鄉親安心生活；另外春節期間本轄各交通要道之交通疏導及交通安全維護等工作，警察局已事先做好規劃準備，有賴各警察同仁依規劃執行，增進民眾行車安全，並叮嚀每一位同仁執勤時要注意安全及身體保暖。

警察局局長王旭昌表示，本次專案工作為期15天，其中包含元旦及春節連續假期，但警察服務不分假期，能保障民眾生命財產，或增進民眾安全、便利性之為民服務措施，警察均樂意配合並提供服務。今年加強重要節日安全維護工作有關治安部分，特別增列校園反毒防詐宣導，提升青少年犯罪預防知能及加強查緝愷他命，打擊無正當理由施用、持有第三級毒品愷他命案件，防止愷他命濫用情勢擴散。

針對交通部分，將針對本轄花蓮市中正、中山、中華路金三角商圈、東大門夜市等10處易壅塞區域（路段）、大禹嶺與合歡山等23處觀光景點(風景遊憩區)及轄區易發生交通事故熱點路段，加強交通疏導管制及取締酒後駕車等防制交通事故等工作，並增列未依規定禮讓行人及未依規定停讓為重點取締項目，以保障行人安全、降低事故肇事率。

另持續執行保障民眾舉家外出住居安全維護及協助失蹤人口返家團圓，統籌運用義警（交）、民防及守望相助隊等協勤民力，共同維護轄（社）區治安，並協助弱勢家庭急難紓困或轉介社福單位，營造春節和樂氛圍，讓民眾安心、快樂過好年。

