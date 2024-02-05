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安全福城老有所依　南消五大隊長照養護機構消防踏勘

▲南消第五大隊於5日特排轄內最偏遠和行政區最廣闊，消防人力及資源分配最少的關廟分隊所轄場所吉安醫院做踏勘及驗證。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲南消第五大隊於5日特排轄內最偏遠和行政區最廣闊，消防人力及資源分配最少的關廟分隊所轄場所吉安醫院做踏勘及驗證。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台灣人口結構的改變，逐步進入高齡化的社會，台南市老人人口佔全市總人口18.1％，老人福利機構、長照機構、養護機構等等產業如雨後春筍般冒出，這對消防工作上是極大的新挑戰，因高齡者或失能者在消防避難上屬於避難弱勢族群，每當發生災害時都造成重大傷亡，成為消防搶救工作上的痛處。

▲南消第五大隊於5日特排轄內最偏遠和行政區最廣闊，消防人力及資源分配最少的關廟分隊所轄場所吉安醫院做踏勘及驗證。（圖／記者林東良翻攝，下同）

南消第五大隊於5日特排轄內最偏遠和行政區最廣闊，消防人力及資源分配最少的關廟分隊所轄場所做踏勘及驗證，選定位於關廟區與龍崎區交界的吉安醫院，該處搶救資源、人力及水源極度匱乏，該場所此次呈現的亮點是透過平時設備維護（水道式灑水設備、防火區劃），自主消防編組訓練，落實水平疏散避難，能夠獨自完成初期滅火，高度配合最後一道防線消防單位搶救作為，並協助在地消防分隊踏勘，對該場所環境的熟悉度提升，尋找出場域危險因子，補充可供消防搶救設備和擬定出搶救動線，確認周邊搶救車輛部署及人員器材集結點，來完善整合該防救災體系，消防單位也利用此次演練及實際踏勘發現的問題即時修訂救災平板上的搶救計劃，展現有效率的救災團隊。

▲南消第五大隊於5日特排轄內最偏遠和行政區最廣闊，消防人力及資源分配最少的關廟分隊所轄場所吉安醫院做踏勘及驗證。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，隨著科技及時代進步，衍生許多不同類型的災害，增加了消防單位搶救的難度，唯有透過產官學的合作，擬訂具體的解決方案及管理，高齡化的社會如何保障老年市民的安全，此次的演練及踏勘是最好的示範，這工作將持續推展下去，讓老有所依，安居頤養天年。

消防局長李明峰表示，「預防重於治療」預防工作必須體現在平常，落實消防設備硬體及防火管理，是業主責無旁貸的義務，將災害消彌於無形才是上策，防災最後一道防線才是迅速、有效率的府城救災團隊，因此平常的防災每個環節息息相關

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