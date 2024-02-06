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寒假小小消防員　體驗消防生活種下防災小種子

▲台南市消防局大灣分隊5日上午舉辦「小小消防員體驗活動」宣導，藉由活動讓學童體驗消防與防災，建立各項消防知識。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市消防局大灣分隊5日上午舉辦「小小消防員體驗活動」宣導，藉由活動讓學童體驗消防與防災，建立各項消防知識。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為落實防火、防災及其他災害預防教育，台南市消防局大灣分隊5日上午舉辦「小小消防員體驗活動」宣導，活動有模擬火場救災遊戲、消防衣穿著、消防車射水及介紹、雲梯車體驗、CPR急救及救護車介紹，及學童最有興趣的消防人員裝備、消防車、救災器材及滅火器等滅火利器，住警器及各項消防知識防災宣導。

▲台南市消防局大灣分隊5日上午舉辦「小小消防員體驗活動」宣導，藉由活動讓學童體驗消防與防災，建立各項消防知識。（圖／記者林東良翻攝，下同）

學童在本次參訪展現出對消防濃厚的興趣，學童除體驗消防員工作外，也了解在火場時應如何求生，並掌握重要的逃生觀念，例如遇到火災時大聲示警以及小火快跑、濃煙關門等，讓小朋友熟悉消防工作內容之外，亦增加防火安全觀念，落實防災教育向下紮根，也希望透過孩童帶動家中長輩重視居家防火重要性。

▲台南市消防局大灣分隊5日上午舉辦「小小消防員體驗活動」宣導，藉由活動讓學童體驗消防與防災，建立各項消防知識。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，春節將至，各級消防單位繼續為市民生命財產把關。消防是市民的後盾，市府是消防的後盾，望透過活動讓民眾了解消防工作辛苦及火災預防的重要，年節將至祝福台南市民新春佳節愉快，整年平安順遂無災無害。
▲台南市消防局大灣分隊5日上午舉辦「小小消防員體驗活動」宣導，藉由活動讓學童體驗消防與防災，建立各項消防知識。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局局長李明峯表示，藉由此活動能夠讓台南學子更了解消防工作，以及將防火防災觀念由孩子帶回至家中，有利於減少災害發生，也讓學童有機會向消防員表達感謝之意。

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