「周萬來是韓國瑜最佳補藥」　郭正亮：柯建銘看到他不敢亂來！

▲立法院新任秘書長周萬來（右）。（圖／記者屠惠剛攝）



記者詹宜庭／台北報導

立法院長韓國瑜公布由前立法院副祕書長周萬來擔任立院祕書長，對此，前立委郭正亮表示，韓國瑜對議事規則沒有這麼熟，因為他已離開立法院很久了，周萬來就是他最好的補藥，民進黨立院黨團總召柯建銘看到周萬來坐在那裡也不敢亂來，他已經變成百科字典了，連立院過去發生哪些事都能立刻如數家珍。

郭正亮在節目《大新聞大爆卦》中指出，院會時，秘書長是坐在主席的斜下方，事實上議事的過程當中，立法院長及秘書長其實不便介入，都是黨團去鬥爭，但牽涉到議事規則的爭議，周萬來講話沒有人敢反駁，他就是有權威到這個地步。

郭正亮表示，周萬來曾針對議事寫過四本書，真的是專家，所以第一時間民進黨的人都公認他是議事權威，且如果立院現場沒有這樣的人，柯建銘就會玩議事規則，因為他是這方面的老狐狸。韓國瑜對議事規則沒有這麼熟，因為他已離開立法院很久了，那周萬來就是最好的補藥，柯建銘看到周萬來坐在那裡也不敢亂來，他已經變成百科字典了，連立院過去發生哪些事都能立刻如數家珍。

郭正亮接著說，秘書長基本上要處理很多方面，雖然周萬來年紀比較大，可是他在議事規則方面沒有第二人選，再來很重要的是協調，但協調對韓國瑜來說他自己就很厲害了。