「若勝訴免賠也捐100萬元做公益！」　黃揚明轟綠營：假公益

▲資深媒體人黃揚明。（圖／豈有此呂）



記者詹宜庭／台北報導

民進黨與民眾黨近日爆發「電話門」爭議，媒體人黃揚明爆料「民進黨開出8位數字利益，爭奪立院龍頭」，遭到民進黨提告並求償新台幣100萬元，勝訴後將由民進黨捐作公益使用。對此，黃揚明6日痛批，對這種「假公益之名，行提告製造寒蟬效應之實」的模式無法認同，因此他承諾，「這場官司若本人勝訴免賠，我同樣捐出100萬元做公益。」

對於黃揚明在節目中爆料「民進黨開出8位數字利益，爭奪立院龍頭」，民進黨昨日發出新聞稿表示，黃揚明未盡合理查證義務，後續引發其他政論名嘴引述該言論，嚴重傷害民進黨名譽，今日民進黨提告追究其法律責任，求償新台幣100萬元，勝訴後將由民進黨捐作公益使用。

對此，黃揚明6日開轟，民進黨假借求償所得100萬元捐出「做公益」，拉高提告的正當性，但民進黨身為執政黨，今天中華民國台灣有多少需要幫助的弱勢，都是執政黨執政成果所導致，加上民進黨每年至少還從國庫領2.4億元政黨補助金，對這種「假公益之名，行提告製造寒蟬效應之實」的模式他無法認同。

因此，黃揚明強調，他在每個節目中都說了相同的承諾，「這場官司若本人勝訴免賠，我同樣捐出100萬元做公益，不發雞排，是因為不要誤傷同類，做公益，大家一起來！」