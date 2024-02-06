檢舉狗叫鄰居打成一團　飼主心臟病發猝死...父子檔逃殺人罪

▲最高法院外觀。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

桃園男子邱倉義2022年檢舉湯姓鄰居養的狗常吠叫妨害安寧，湯男登門理論爭吵，2度推倒邱男老父並與邱扭打，反遭邱男持鐵製水管暴打倒地再被海K近2分鐘，頭破血流引發心肌梗塞，送醫不治。法官認定邱男報案比別人慢1秒、不符合自首減刑條件，但應無殺人意圖，一、二審均依傷害致死罪判邱男9年6月徒刑，邱父拿木掃把揮打倒地的湯男臀腿2下洩憤，也被依傷害罪判刑1年，最高法院駁回邱男父子上訴，兩人判刑定讞。

本案發生於2022年7月17日下午2點多，雙方是桃園市平鎮區1條巷弄內鄰居，湯男不爽家裡養的狗被邱男檢舉吠叫擾鄰，仗著酒意進邱家理論，與邱男一路拳打腳踢到屋外，期間2度推倒勸架的邱父，還把邱男壓制在地，邱男見父親受傷流血，暴怒起身拿1根長約74公分的鐵製水管反擊。

湯男遭邱男一輪猛攻，頭部挨了2下重擊倒地，當場不省人事，邱父趁機拿1根木掃把揮打湯男臀腿2下洩憤，邱男則持鐵水管再海K湯男全身近2分鐘、共10多下才罷手，報警後逕自與父親回家療傷。

湯男頭破血流、遍體鱗傷，左胸口被鐵水管戳出1個中空圓形傷口，經家人叫救護車送醫急救，仍因心肌梗塞導致心臟休克，當天下午4點多不治，警方趕往邱家逮捕邱男父子送辦。

邱男父子坦承圍毆湯男，辯稱湯男先動手，邱男說追打已倒地的湯男，是避免對方起身繼續危害家人，應屬防衛過當，並非意圖殺人或蓄意傷害，湯父自稱曾中風無力，拿掃把揮打湯男只是出氣，不可能造成傷重死亡的結果。

法官指邱男父子辯稱防衛過當的說法不成立，縱然湯男先動手，邱男拿鐵水管反擊赤手空拳的湯男，已非排除現有不法侵害的必要手段，且又追打已倒地失去攻擊能力的湯男，屬於積極傷害行為，而邱父對湯男「補刀」行為，同樣構成傷害責任。

但檢方起訴邱男父子涉犯殺人罪嫌，法官也不認同，依法醫解剖驗屍報告，研判湯男傷勢不致命，但他生前患有冠狀動脈粥狀硬化，事發時又喝醉，應為互毆受傷造成心肌缺血而心臟病發猝死，加上邱男父子多數毆打部位都非人體要害，且無證據顯示因一般住家安寧糾紛而起殺機。

由於邱男報案比里長的動作慢1秒，法官認為不符合自首減刑條件，又遲未與湯家和解取得原諒，沒有情堪憫恕之處，一審改依傷害致死罪判邱男9年6月徒刑、邱父7年6月徒刑，二審認為邱父的「補刀」行為無致命性，改依傷害罪判刑1年，邱男仍依傷害致死罪判刑9年半，檢方上訴請求依殺人罪論處，邱男父子也上訴求輕判，都被最高院駁回，就此定讞。