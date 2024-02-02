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「海豚灣戀人」童星殺人落跑　最高檢列名「10大重刑外逃要犯」

▲▼最高檢察署召開「判決確定案件外逃人犯註銷護照精進作為」，公布首波「10大重刑外逃要犯」名單，童星王欣逸列名其中。（圖／最高檢察署提供）

 ▲最高檢察署召開公布首波「10大重刑外逃要犯」名單，童星王欣逸（右上）列名其中。（圖／最高檢察署提供）

記者吳銘峯／台北報導

以偶像劇「海豚灣戀人」走紅的前童星王欣逸，2016年7月間在桃園市蘆竹區參與青少年鬥毆事件，將一名少年殺傷，送醫不治。王欣逸遭判刑17年定讞，但遭通緝未到案。最高檢察署2日公布「10大重刑外逃要犯」名單，王欣逸也遭列名其中。

為緝捕判決確定案件外逃人犯，確保偵審結果，落實刑罰執行，並避免人犯於境外繼續享受犯罪不法所得或從事詐欺、毒品及槍砲等犯罪，危害我國及他國人民之財產及治安，最高檢察署2日召開「判決確定案件外逃人犯註銷護照精進作為」，邀請全國一、二審檢察機關、外交部、刑事警察局、調查局、海巡署、移民署等機關，共同研商判決確定案件外逃人犯註銷護照精進作為。

▲▼最高檢察署召開「判決確定案件外逃人犯註銷護照精進作為」，公布首波「10大重刑外逃要犯」名單，童星王欣逸列名其中。（圖／最高檢察署提供）

▲最高檢察署召開「判決確定案件外逃人犯註銷護照精進作為」會議。（圖／最高檢察署提供）

檢察總長邢泰釗表示：「司法機關耗費很多人力、物力查緝重大刑事犯罪，如何在刑事執行的最後一里路上，將其緝捕回國接受調查，同時兼顧程序正義與比例原則，需要集思廣益。」

會中一致決議：判決確定外逃人犯，符合「時」、「刑」、「案」、「逃」4項審查標準時，各檢察機關即可視案情，發函予外交部領事事務局廢止註銷人犯護照，讓外逃人犯無法繼續持有我國護照逍遙法外；如屬檢察官偵查中之個案，由檢察官依職權自行裁量。

依照此標準，最高檢公布首波「10大重刑外逃要犯」名單，名單內包含：

（一）楊振昌，判處無期徒刑確定，運輸第一級海洛因純質淨重2,066.12公克，危害社會治安重大，後出境至柬埔寨。

（二）許教華，判處無期徒刑確定，運輸第一級海洛因淨重3,512.5公克，純質淨重3,011.27公克，危害社會治安重大，後出境至香港。

（三）鄭文源，判處有期徒刑13年6月確定，設局詐賭擄人勒贖新臺幣300萬，被害人1人，危害社會治安重大，後出境至澳門。

（四）陳建佑，判處有期徒刑23年2月確定，涉竊盜、搶奪及持刀強盜，專挑女子下手，使被害女子受傷，被害人多達9人，危害社會治安重大，後出境至中國大陸。

（五）王欣逸，判處有期徒刑17年3月確定，夥同另2名共犯持鋁棒、西瓜刀等攻擊被害人1人致死，危害社會治安重大，後出境至上海。

（六）林政豪，判處有期徒刑16年確定，夥同另2名共犯持鋁棒、西瓜刀等攻擊被害人1人致死，危害社會治安重大，後出境至上海。

（七）陳金龍，判處有期徒刑14年8月確定，判決沒收犯罪所得高達新台幣6億5,498萬8,142元，危害社會經濟秩序重大，後出境至寮國。

（八）林和男，判處有期徒刑22年確定，係「臺中縣鄉鎮市民代表會主席聯繫會」顧問，與市民代表會主席等公務員多次共同犯經辦公用工程收取回扣，判決沒收犯罪所得共新臺幣579萬元，嚴重侵害國家法益，後出境至香港。

（九）鍾毅錦，判處有期徒刑5年10月確定，跨境電信詐欺機房案，集團詐得逾新臺幣數千萬元，被害人13人，危害社會治安、經濟秩序重大，後出境至吉隆坡。

（十）蔡明炎，判處有期徒刑4年4月確定，跨境電信詐欺機房案，專對中國大陸民眾實施犯罪，不法利得總金額高達人民幣274萬4,400元，危害社會治安、經濟秩序重大，後出境至柬埔寨。

 ▼童星王欣逸列名「10大重刑外逃要犯」。（圖／最高檢察署提供）

▲▼最高檢察署召開「判決確定案件外逃人犯註銷護照精進作為」，公布首波「10大重刑外逃要犯」名單，童星王欣逸列名其中。（圖／最高檢察署提供）

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