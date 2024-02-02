男逃亡19年才知「殺錯人」超錯愕！　超衰同事熟睡被捅慘死

▲大陸一名男子殺人逃亡19年才知殺錯人。（示意圖，非本文當事人／取自免費圖庫Pixabay）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸一名吳姓男子在殺人逃亡19年後，近日在新疆吐魯番市一間出租屋內被抓獲。面對警方調查，他才知道自己「殺錯人」，從記恨的上司變成無辜的同事，得知真相的他一臉驚訝。目前，吳男已被刑事拘留，案件正在進一步辦理中。

據《法制日報》報導，近日，在新疆維吾爾自治區吐魯番市高昌區一間出租屋前，幾位便衣民警敲開了房門，吳姓犯罪嫌疑人被抓獲。

時間回到2005年，有人報警稱，同住的室友被人殺害。技術民警對現場仔細勘驗，確定吳姓前員工有重大嫌疑，不過由於當時技術條件有限，沒有將犯罪嫌疑人及時抓捕歸案。

當地民警今年1月7日，在工作中發現一名「三無」人員，家中親人均亡故，其他資訊不詳，於是對其進行血樣和指紋採集檢驗，比對中發現，其資料與19年前這一命案現場遺留的血樣、指紋高度重合，確認此人為19年前命案的吳姓嫌疑人。

吳嫌到案後供述，他2005年9月被冶煉廠成姓廠長開除，為洩私憤，趁著夜色攜帶刀具前往廠長宿舍內，拿起地上的板磚向熟睡中的人頭部砸去，隨後用攜帶的刀具捅了幾刀後逃走。

面對警察，吳嫌這才得知被殺的其實是冶煉廠陽姓員工，真相令他一臉驚訝。 目前，吳男已被公安刑事拘留，案件正在進一步辦理中。