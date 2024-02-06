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刀槍狠奪命逃24年！角頭「陳老師」上銬移審　竟燦笑面對鏡頭

記者黃宥寧／台北報導

綽號「陳老師」的角頭陳來發，1999年於北市士林區某卡拉OK店與友人討賭債，竟以刀、槍射殺陳姓被害人，隨後展開逃亡達24年，日前他以為25年追溯期快過，跑回社子吃飯，遭警逮捕並收押。今（6日）被依殺人罪起訴，移審士林法院。稍早，陳上手銬、腳鐐步下囚車，當記者問「逃亡都在幹嘛」，他則笑著回：「養小孩」，法院預計下午開接押庭將決定是否續押。

65歲陳來發，去年底遭警方逮捕，收押至今，今（6日）11時許左右在法警戒護下，戴手銬、腳鐐緩慢步下囚車，他一下車抬頭就看見媒體在拍攝，當記者問他：「逃24年都在幹嘛？」，他則笑著說：「養孩子啦」，隨後一路微笑進法院候審室，絲毫感受不到他有覺得自己身揹一條人命的懺悔感。法院下午召開移審接押庭，決定陳來發是否可以回家吃年夜飯。

▼社子角頭陳來發24年前與友人討賭債，分別以刀、槍殺死被害人。（圖／記者黃宥寧攝）

▲▼ 陳來發 。（圖／記者黃宥寧攝）

起訴指出，1989年間，男子阿忠欠阿森25萬賭債，阿森欠陳來發35萬賭債，陳來發因為有資金需求，就跟阿忠表示「阿森欠我35萬，如果你給我10萬，就可以抵掉阿森債務」，阿忠同意便交付10萬給陳來發。

1999年12月初，阿森也有資金需求，就跟阿忠討債，阿忠嚇壞以為10年前陳來發就把10萬給他，阿森回並沒同意抵債約定，且他欠陳來發也不是35萬，所以沒辦法接受這個說法，阿忠只好答應阿森還15萬，並約定1999年12月10日一起出面，三方對帳。

阿忠邀2人到他在社子街經營的卡拉OK店，阿森也找阿明來，不久之後，陳來發則帶著160公分「甲男」、174公分「乙男」到現場。此時，陳來發與阿森就在唱歌舞台旁談判，阿森拒抵債發生口角衝突，「甲男」突掏出預藏的槍指向阿森、陳來發、阿忠、「乙男」見狀，也認阿忠態度不好，心生不快。

▲逃亡近24年的槍手陳來發遭檢舉返回士林社子區活動，警方12月埋伏將他逮捕歸案。（圖／記者張君豪翻攝）

▲逃亡24年的槍手陳來發（右一）遭檢舉返回士林社子區活動，警方去年底埋伏將他逮捕歸案。（圖／記者張君豪翻攝）

此時，陳來發、阿忠及「乙男」以台語對「甲男」說：「開下去」，「甲男」就對阿森腹部開1槍，但卡彈無法射擊，陳來發則拔出開山刀砍殺阿森，阿明見狀想搶刀，並舉起店內椅子反擊「甲男」，阿忠則拿棍子攻擊阿明，導致阿明受傷。

陳來發、甲男、乙男在阿明逃離店家後，仍持續攻擊阿森，陳來發更拿開山刀砍殺，乙男則徒手暴打，甲男排除槍械故障後，多次對阿森開槍，3人隨即落跑，阿森也因此受21條深淺不一鋭器傷、腹部槍傷等，案發後2天在慶生醫院身亡。痛失愛夫的阿森妻子也提起告訴。

案發後陳來發開始藏匿在新北市及桃園地區，為躲避警方查緝並無固定居所，外出也多利用深夜步行，或騎腳踏車，身上絕對不帶任何證件，對自己出入行蹤極為小心，因此長年潛逃未被警方查獲，直到去年12月21日到社子某熱炒店用餐，遭警逮補，結束逃亡生活。

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