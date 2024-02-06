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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

防「陳昭姿廢票案」翻版　民眾黨中評會要黨團定「行為準則」自律公約

記者袁茵／台北報導

民眾黨6日上午召開臨時中評會，討論立委陳昭姿在正副院長選舉因選票誤沾印泥，被宣布為無效票一事，最終中評會決議，予以停止中央委員職權2個月，且也要黨團於2個月內將「黨團行為準則」送至中評會備查。民眾黨中評會主委李偉華表示，希望將內規定得明確一點，以應對突發事件。

▲▼民眾黨中評會主委李偉華（中）。（圖／記者袁茵攝）

▲民眾黨中評會主委李偉華（中）。（圖／記者袁茵攝）

民眾黨今天上午9時30分召開臨時中評會，討論立委陳昭姿1日正副院長選舉時，因選票誤沾印泥，使擔任主席的柯建銘宣布為無效票一事。原本陳昭姿早上進入立院民眾黨團辦公室開會前，透露自己因為時間關係，可能來不及親自參與中評會，已獲得允許可視訊參加；但黨團會議結束後，陳昭姿稱，因為時間允許，所以改親赴現場說明。

而中評會也於上午11時40分對外公布結論。民眾黨表示，陳昭姿於第11屆立法院院長選舉時，因選票遭印泥汚染造成廢票與否案，經臨時中央評議委員會於2月6曰決議通過，予以停止本黨中央委員職權2個月，即刻生效；但中評會通過附帶決議，請民眾黨立法院黨團於2個月內將「黨團行為準則」送至中評會備查。

針對開會時間比較長，民眾黨中評會主委李偉華受訪時表示，這也充分表現出中央評議委員會對本案的慎重，「我們請陳昭姿到現場說明當天投票情形，也請當天監票委員林國成到會中描述投票情形，所有委員還向2人做一些詢問，對不了解地方讓他們充分表達。」後來也請陳昭姿等人出去，每個中評委都有熱烈討論，進而耽誤比較久的時間。

被問到中評委對哪些事情有比較熱烈的討論？李偉華回應，所有與會委員首先確認陳昭姿沒有故意跑票，也不認為對方有跑票嫌疑，其他就是黨紀部分，大家也認為要慎重處理，所以各個委員充分表達意見後，對於黨紀處分拿捏做出共識。

至於附帶決議是請黨團2個月內將「黨團行為準則」送到中評會，該項「黨團行為準則」是指什麼？李偉華提及，就是對本黨黨團成員的一個「自律公約」內規。中評會副主委詹喬茵也補充道，就是立院黨團的自治公約。

媒體追問，上屆委員是不是沒有「黨團行為準則」自治公約？李偉華說，以前沒有這麼明確，現在希望將內規明確一點，可應對於突發事件，畢竟在立院每天都有很多攻防、表決，有特殊與急迫性，所以希望在此部分有自律動作。

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