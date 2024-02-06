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日本餐飲又遭惡搞！知名火鍋員工「拿整條奶油」灌嘴　公司道歉滅火

▲▼日本火鍋涮奶葉驚爆員工在廚房惡搞生奶油。（圖／翻攝自X）

▲日本火鍋涮乃葉驚爆員工在廚房惡搞生奶油。（圖／翻攝自X）

記者羅翊宬／編譯

繼先前一名金髮少年惡搞壽司郎，將醬油瓶沾嘴唇舔，並在社群軟體上傳爭議影片後，日本餐飲業如今又爆發類似事件。雲雀餐飲集團旗下知名火鍋品牌「涮乃葉」被流傳出一段爭議影片，只見幾名男性員工在內場廚房，將生奶油直接對嘴擠進口中，引發網友撻伐，官方旋即道歉滅火。

根據日媒《東京體育》，從社群網站X（前稱推特）上所公開一段長達27秒鐘的影片可以看到，一名擁有清秀白皙臉龐的男性員工用雙臂架住另名男性員工，鏡頭外的其他員工則拿長條狀的白色生奶油，往該名男員工的嘴巴擠，將生奶油「注入口中」，影片拍攝地點被認為是知名火鍋餐廳涮乃葉（しゃぶ葉）的內場廚房。

針對該段爭議影片，日本網友們紛紛留言，「這其實不太需要生氣吧」、「是跟壽司郎少年學的嗎」、「這個世界的運轉並不像生奶油一樣甘甜喔」。

對於旗下火鍋品牌涮乃葉傳出爭議影片，母公司雲雀餐飲集團立刻發表聲明致歉，「針對從業人員不適當的行為，引發消費者們觀感不佳和各種疑慮，我方致上深切的歉意。在本次案件中，已確認為在敝社旗下的火鍋店『涮乃葉』所拍攝的影片，拍攝時間點為2月2日關店之後，使用的生奶油則是即將報廢的食材。」

雲雀餐飲集團也指出，未來將針對食材管控、員工不適當的行為、擅自上傳爭議影片等訂立嚴格規範，在雇用員工時也會要求簽下遵守規範的切結書，並加強員工教育指導，防止再度發生類似事件。

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