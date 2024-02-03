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莊嚴大佛石像「撞臉館長？」他傻眼回10符號　笑翻4萬網：物理超渡

▲▼ 。（圖／翻攝自館長FB）

▲左為原圖，右為P圖 。（圖／翻攝自館長FB）

記者施怡妏／綜合報導

近日有張「莊嚴大佛半身像」的照片在網路上流傳，被指撞臉中國領導人習近平，也有網友點名很像「館長」陳之漢。然而，昨（2）日館長在臉書PO出一張P圖照，將大佛的臉換成自己的臉，貼文笑翻4萬名網友，「支持阿館新形象」、「館長果然很有明星臉」。

館長昨日在臉書發文，貼出大佛石像照片，仔細一看，館長將自己的臉P在大佛的臉上，館長在文中留下10個問號「？？？？？？？？？？」

毫無違和的照片都讓人忍不住噴笑，文章曝光，超過4萬名網友按讚，「這是主點物理的佛祖，物理超渡的那種」、「怎麼辦，好適合」、「這個雕出來我一定去朝聖」、「放下屠刀立地成佛是真的」、「館長的面相愈來愈慈悲了，果然相由心生」、「阿彌陀佛，不要再罵髒話了」。

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不少網友提到，照片上的館長看起來很慈祥，「這尊館神好慈祥」、「我相信館長絕對是活佛轉世，你這輩子是來救世，不是來開健身房的，你搞錯方向了」、「我佛慈悲」。也有網友認為，更像習近平，「為什麼我看起來有點像習維尼」、「怎麼乍看之下有點像習大大」、「我也覺得有點像習主席」、「第一眼沒仔細看以為是某個領導」。

▼館長陳之漢。（圖／翻攝自館長YouTube）

▲▼藍白整合困難大！館長痛譙「國民黨的死魚爛蝦、臭螃蟹」：哪來的底氣。（圖／翻攝自館長YouTube）

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