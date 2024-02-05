獨／朱芯儀曝「兒轉學真相」遭酸　女網友挨告出庭否認犯行

▲女星朱芯儀上節目分享替孩轉學真相被報導成新聞，卻引王姓女網友留言酸，朱的丈夫衛斯理報警提告。（圖／翻攝自FACEBOOK／朱芯儀Amanda Chu）

記者黃宥寧／台北報導

以偶像劇《犀利人妻》走紅的女星朱芯儀，上節目分享小孩就讀學校的家長LINE群組發言不友善，決定替孩子轉學，事後被報導成新聞。然而，有名女網友卻留言說：「朱小姐兒子是霸王級問題小孩」等文字，朱的丈夫衛斯理看其留言報警提告。士林地院今（5日）首開庭，女網友出庭並否認犯行。

47歲王姓女網友在律師陪同下赴法院，她坐在被告席向法官強調自己沒有犯罪，衛斯理與朱芯儀雖未到庭，其委任律師說，在偵查時有開過2到3次調解庭，並提出和解方案，但對方未接受，且迄今未道歉。

告代律師更補充表示，被告行為是針對小孩，且是在網路上，對孩子身心已經嚴重影響，犯罪事實也明確，卻至今沒道歉，顯然犯後態度不佳，請庭上斟酌。

法官聽完雙方意見後說，既然雙方都有律師，可以再談談看，畢竟本件是否構成犯罪，將由後面法官接手，家長把小孩事情拿到檯面上來講，是否恰當可以再討論。庭末諭知被告否認犯行，全案移審理庭。

全案起源於，育有3子的朱芯儀前年12月在節目《醫師好辣》上透露，其中1名孩子上幼兒園時，剛開學就成立「家長群組」，原本大家都很開心，沒想到第1周就出事，群組內氣氛急轉直下，其導火線是班上1位男孩子劃傷了女同學的臉，該男童家長緊急出面道歉，眼看事情可就此落幕，但隔天開始同位男童接二連三又對幾位同學造成傷害，引起許多家長不滿。

▲朱芯儀上節目無奈曝孩子轉學真相。（資料圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）

部分家長開始出聲勸退男童家長：「如果孩子這麼不穩定，是不是應該讓他先去做早療？」、「一天到晚這樣，就不應該讓妳的小孩上學，我們的權益怎麼辦？」雖然該群組裡面沒有班導師，但到最後火也不免燒到老師身上，家長會開始抱怨老師不會管教、不注意班上小孩動靜。

因言詞越來越激烈，朱芯儀老公衛斯理直問：「這群組是怎麼回事，怎麼那麼不友善？」且家長之間後續發展越來越複雜，讓她最終決定直接將孩子轉學。

節目播出後，媒體將該事報導成新聞，有名王姓女網友卻於「LIFE生活網 養兒大小事」臉書社團，在「朱芯儀無奈將3歲兒轉學真相竟是被『家長群組』嚇走」新聞連結底下，發表：「朱小姐的大兒子在學校就是霸王級的問題小孩，還在這裡打說被人打，笑死」等文字。衛斯理看見該留言，認王姓女網友已毀謗其孩子名譽，決定報警提告。