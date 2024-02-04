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社會 社會焦點 保障人權

獨居婦欲搭機訪國外兒女　迷途又弄丟鑰匙...警細心照料送返家

▲孫姓婦人欲搭機飛往南非與兒女團聚卻迷途車水馬龍，警方獲報前往協助。（圖／龍潭警分局提供）

▲孫姓婦人欲搭機飛往南非與兒女團聚卻迷途，警方獲報前往協助。（圖／龍潭警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園一名八旬孫姓婦人因快過年了思念遠在南非的兒女，昨夜獨自一人帶著行李欲搭車前往機場找尋兒女，卻因迷路又體力不支，在馬路上不斷向往來車輛招手，險象環生，警方獲報到場協助，孫婦不停的唸著：「我很想家人，我想回家」才知天下父母為兒女操心，先帶回派出所安置以避免危險發生。

▲▼將她帶返警所安置並經身分比對聯繫上國外家屬，於今日送返住處。（圖／龍潭警分局提供）

▲▼將她帶返警所安置並經身分比對聯繫上國外家屬，今日將孫婦送返住處。（圖／龍潭警分局提供）

▲▼將她帶返警所安置並經身分比對聯繫上國外家屬，於今日送返住處。（圖／龍潭警分局提供）

龍潭警分局聖亭派出所警員曾紀柱、徐逸明及鍾森威等於昨晚22時許接獲民眾報案，龍潭區中豐路上有1名老婦疑似迷途，獨自蹲坐在道路中間分隔島上，經員警到場了解發現老婦拖著行李箱，口中不停的唸著：「我很想家人，我想回家」，警方立即上前關心，並先聯絡救護人員到場檢查身體狀態，所幸並無大礙。

員警進一步詢問孫婦，得知其年輕時從韓國遠嫁台灣，兒女長期都住在南非，她則獨居於台灣，因農曆年將至十分想念兒女，想搭機前往探望，過程中不但迷路又遺失家中鑰匙，無法回家。員警決定先行將孫婦帶回派出所內讓其休息，今天早上協助其返家，警員劉立夫也自掏腰包購買餐點給予孫婦果腹。經過身分比對查證，最終聯繫上居住在國外的家屬，員警告知家屬孫婦狀況良好無需擔心，家屬對於龍潭警方的熱心協助十分感謝。

龍潭警分局分局長張鶴瓊對於派出所基層4名員警認真積極工作表示肯定，另外呼籲民眾，家中如有失智長輩可申請配戴愛心手環或在服裝明顯處繡上連絡方式，以利走失協尋之用；如有發現有長輩在路上逗留不知去向，民眾主動採「看、問、留、撥」4步驟，即向警察機關報案，讓長者能夠平安地找到回家的路。

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