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戴著哆啦A夢去看《THE 哆啦A夢展台北2023》！大學眼鏡加碼兒童鏡框升級智能藍光

▲▼大學眼鏡加碼兒童鏡框升級智能藍光。（圖／翻攝自影片）

▲近期大學眼鏡推出哆啦A夢兒童鏡框吸引不少親子網紅目光。（圖／翻攝自影片）

消費中心／綜合報導

寒假到來，家長都會帶小朋友從事各種休閒活動，例如看主題展就是不錯的選擇。近期台北中正紀念堂1展廳的《THE 哆啦A夢展台北2023》展覽更是許多家長們的首選，已經有不少親子網紅分享活動，大家也不約而同分享一個神秘的哆啦A夢好康商品「哆啦A夢兒童鏡框」，成為孩子探索世界的好幫手！原來是大學眼鏡透過與大人小孩都喜歡的《THE 哆啦A夢展台北2023》展覽合作，呼籲家長重視兒童的視力問題，除了可以趁寒假帶孩子們去看展，也別忘了去眼科檢查眼睛，若有配鏡需求建議可以選配兒童專用的鏡框，現在還有鏡片升級智能藍光的活動，守護寶貝的雙眼。

＊影片嵌入至此

親子網紅「大幫手003」最近造訪大學眼鏡，為其喜歡哆啦A夢的孩子選擇了一副新推出的「哆啦A夢鏡框」。原本是孩子喜歡哆啦A夢而參觀了《THE 哆啦A夢展台北2023》展覽，意外發現看完展覽持票根還能享有到大學眼鏡門市的配鏡限時優惠，可免費升級智能藍光非常吸引人，考量到小朋友長時間使用手機、電視和玩遊戲的情況，因此決定到大學眼鏡幫孩子升級眼鏡。另一方面，大幫手003看準這款「哆啦A夢鏡框」是專為小朋友設計，除了鏡腳很有彈性、鼻樑的地方也可以調整，戴起來比較服貼不容易滑落，非常適合經常跑跑跳跳、喜愛運動的孩子們。現代小朋友近視很普遍，配戴專為兒童設計的鏡框，對孩子會比較有防護！

▲親子網紅大幫手003分享與孩子逛《THE 哆啦A夢展台北2023》展覽發現大學眼鏡限時優惠活動。

大學眼鏡的驗光人員說明，這款哆啦A夢鏡框採用法國的專利材質，同時符合歐盟及美國的專業認證，環保、無毒、具親膚性。鏡框除了輕盈之外還有超彈力的設計，鏡腳結構採用卡扣方式沒有任何小螺絲，讓小朋友在配戴上除了更加舒適好戴之外，爸媽們也可以更安心！而且還可以搭配最新的周邊離焦鏡片，更積極地幫孩子矯正近視，守護孩子的健康好視力。

▲親子網紅曼達愛吃鬼也為家中籃球隊哥哥配戴哆啦A夢兒童鏡框。

而親子網紅「曼達愛吃鬼」也分享，她到大學眼鏡台南民生門市調整鏡架時，看到最新推出的哆啦A夢實體專區一秒心花朵朵開，因為每款鏡框側邊都有專屬的哆啦A夢圖案非常可愛，還有專為孩子量身打造的超彈力設計，輕巧有型又不呆板，馬上入手給家中籃球隊哥哥打球運動或上課唸書時配戴，也推薦有需求的家長，可以帶孩子到門市實際試戴看看。

▲親子網紅艾兒分享哆啦A夢兒童鏡框耐撞奈拉扯非常適合學齡兒童。

親子網紅「艾兒」也分享知道大學眼鏡推出「哆啦A夢兒童鏡框」立刻帶女兒去門市試戴，看準材質超彈輕盈，對於不太懂愛惜物品年紀的孩子來說，耐撞、耐拉扯的設計非常適合學齡兒童，而且卡扣設計不易鬆動及斷裂，讓他們在走廊、操場跑來跑去時，可以降低碰撞時產生的危險，讓哆啦A夢陪孩子童年的歡樂時光！

▲▼大學眼鏡加碼兒童鏡框升級智能藍光。（圖／業者提供）

▲▼大學眼鏡哆啦A夢兒童鏡框。（圖／業者提供）

▲▼大學眼鏡加碼兒童鏡框升級智能藍光。（圖／業者提供）

準備好要「戴著哆啦A夢去看哆啦A夢」了嗎？近日有配鏡需求的人不妨前往大學眼鏡選購哆啦A夢鏡框，只要到《THE 哆啦A夢展台北2023》展覽現場出示大學眼鏡APP畫面即可享現場購票優惠，或者持展覽票根至大學眼鏡門市即可享配新品哆啦A夢款鏡框免費升級智能藍光，因此不論你是看完《THE 哆啦A夢展台北2023》展覽去配眼鏡或是配完眼鏡再去看展，通通都有優惠。

＊更多哆啦A夢優惠活動上大學眼鏡官網：https://reurl.cc/D4jNpm
＊《THE 哆啦 A 夢展台北 2023》
2023/12/16~2024/4/7 中正紀念堂1展廳
https://reurl.cc/L46ebK

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