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《THE哆啦A夢展》開幕！朝聖靜香的洞窟　28組日本藝術家顛覆之作

▲▼日本超人氣《THE哆啦A夢展》來台，2023/12/16(六)~2024/04/07(日)在中正紀念堂展出。（圖／聯合數位文創提供）

▲日本超人氣《THE哆啦A夢展》來台，在中正紀念堂展出。（圖／聯合數位文創提供）

記者林育綾／台北報導

哆啦A夢可說是日本的國民明星，也是許多人台灣人的童年回憶殺！日本超人氣《THE哆啦A夢展》來台，集結了村上隆、奈良美智、蜷川實花等28組知名藝術家，以「我心中的哆啦A夢」為主題創作，像是2公尺高巨型3D投影雕塑，還有以靜香為主角的洞窟畫作等，不僅喚起童趣回憶，也帶來顛覆想像的作品，即日起至明年4月7日於中正紀念堂展出！

▲▼日本超人氣《THE哆啦A夢展》來台，2023/12/16(六)~2024/04/07(日)在中正紀念堂展出。（圖／聯合數位文創提供）

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▲日本28組知名藝術家，以「我心中的哆啦A夢」為主題創作。

哆啦A夢自1970年誕生後，陪伴著無數人長大，很多人都在面對困難時幻想過「如果有哆啦A夢在就好了！」或是幻想自己能擁有特定道具。而這部50多年的經典動漫，遇上當代藝術後，也激盪出超乎想像的火花，《THE哆啦A夢展》2017年於東京首度推出，在日本巡迴了10多個城市，終於首度來到台灣。

12/15開幕記者會當天，藤子．F．不二雄創作公司社長勝又日子也特地來台，分享了她的父親藤子．F．不二雄對哆啦A夢角色的重視，「對他而言，每個角色都像是他的分身一般的存在。」期待台灣民眾能透過這個展覽，認識不一樣的哆啦A夢。

▲▼日本超人氣《THE哆啦A夢展》來台，2023/12/16(六)~2024/04/07(日)在中正紀念堂展出。（圖／聯合數位文創提供）

▲參展藝術家之一梅佳代驚喜現身。

參展藝術家之一梅佳代也驚喜現身，她表示身為哆啦A夢的大粉絲，最喜歡的道具會隨著情境不同而改變，目前最希望擁有「去斑的道具」。此次她也在展區親筆創作哆啦A夢插畫，留下超可愛的小巧思，邀請大家到展場尋找不一樣的哆啦A夢。

《THE哆啦A夢展》展場分為兩大展區，分別以哆啦A夢「漫畫」及「電影」為創意發想，以不同角色人物、故事篇章進行創作，作品中隱藏著許多漫畫或電影的「名場面」，在欣賞的全新的哆啦A夢的同時，也能從中喚起童年回憶。

▲▼日本超人氣《THE哆啦A夢展》來台，2023/12/16(六)~2024/04/07(日)在中正紀念堂展出。（圖／聯合數位文創提供）

▲村上隆的作品「這樣的事情真好 能實現的話更好」，也作為展覽主視覺。

此次展覽主視覺以村上隆的作品「這樣的事情真好 能實現的話更好」為代表，結合了他的代表作《花》與《哆啦A夢》，一入場即可看到高3公尺、寬6公尺的巨幅畫作，仔細一看，繽紛的花朵中還蘊藏許多漫畫著名場景、角色及道具，仔細找還能找到藤子．F．不二雄老師的身影。

▲奈良美智作品「依然被胖虎搶走蝴蝶結的哆啦美@深夜」。

奈良美智作品「依然被胖虎搶走蝴蝶結的哆啦美@深夜」筆下的哆啦美，原本想要畫出戴著蝴蝶結的哆啦美，不過最後還是被搶走了，融入奈良美智獨有的創作風格。蜷川實花以「和哆啦A夢一日約會」為主題，結合她繽紛絢爛的作品風格，展現不同風貌的哆啦A夢。

▼蜷川實花以「和哆啦A夢一日約會」為主題帶來繽紛作品。

▲▼日本超人氣《THE哆啦A夢展》來台，2023/12/16(六)~2024/04/07(日)在中正紀念堂展出。（圖／聯合數位文創提供）

鴻池朋子作品「靜香的洞窟」高5公尺、寬12公尺，整個作品從天花板懸掛延伸至地面攤開，再加上昏暗的燈光，營造出洞窟的氛圍。為何選擇靜香當主角？是因為她在閱讀哆啦A夢漫畫時發現，藤子不二雄在描繪靜香上比較小心翼翼，似乎存在一種距離感，促成她想挑戰畫出不一樣的靜香。

▼鴻池朋子作品「靜香的洞窟」。

▲▼日本超人氣《THE哆啦A夢展》來台，2023/12/16(六)~2024/04/07(日)在中正紀念堂展出。（圖／聯合數位文創提供）

鴻池朋子分享，這次選擇用皮革創作，是因為日本311大地震發生後，她一度對創作失去動力，更對繪畫媒材都提不起興趣，直到開始嘗試皮革創作，發現皮革會隨著空間、溫度、溼度變化產生不同反應，是一種富有生命力的素材，因此重新感受創作的樂趣。她認為，所有的藝術品都會隨著時間推移而變化，不可能永遠保持創作當下的樣貌，所以好好享受此刻、學會活在當下才是最重要的。

除了繪畫與攝影作品，更有許多以複合媒材、影像、立體裝置的呈現，像是西尾康之以「哆啦A夢的機械生命觀」為主題，使用「陰刻鑄造」的手法，鑄造出2公尺高的哆啦A夢雕塑，並將3DCG影像投影到雕塑上，細緻的鑄造手法搭配精密計算的投影角度，模擬出哆啦A夢生命體的形象。

福田美蘭作品中的「波上群仙圖」將古代中國傳說的仙人，與戴著竹蜻蜓飛過海浪的哆啦A夢，以《錯視畫》手法，繪製在同一幅畫中，展現出哆啦A夢充滿夢想與冒險的世界觀。

中島玲菜則是以《大雄的新魔界大冒險～7人魔法使～》電影為創意發想，按照她自己想像的背景延伸，並且以「畫出帥氣風格的哆啦A夢」為主題，用了整整4天的時間，以粉筆在黑板上繪畫作品。

▲▼日本超人氣《THE哆啦A夢展》來台，2023/12/16(六)~2024/04/07(日)在中正紀念堂展出。（圖／聯合數位文創提供）

▲▼每一件作品都飽含了藝術家對哆啦A夢的情感。

▲▼日本超人氣《THE哆啦A夢展》來台，2023/12/16(六)~2024/04/07(日)在中正紀念堂展出。（圖／聯合數位文創提供）

每一件作品都飽含了藝術家對哆啦A夢的情感，讓哆啦A夢不再僅是一個動漫角色，更是傳遞情感與連結當代藝術的媒介，還有更多顛覆想像、獨一無二的藝術創作，可走進《THE 哆啦A夢 台北 2023》一次欣賞，也重溫自己與哆啦A夢初相遇的感動。

▲▼日本超人氣《THE哆啦A夢展》來台，2023/12/16(六)~2024/04/07(日)在中正紀念堂展出。（圖／聯合數位文創提供）

▲有多款藝術家與哆啦A夢聯名商品，只在展場商店買得到。

展覽限定周邊方面，有多款藝術家與哆啦A夢聯名商品，只在展場商店買得到。例如村上隆×哆啦A夢的限定磁盤、馬克杯、拼圖、資料夾等；更有特地與京都400年名店永樂屋合作的手工手巾；還有眾多藝術家聯名的實用小物，等待粉絲收藏。

▲▼日本超人氣《THE哆啦A夢展》來台，2023/12/16(六)~2024/04/07(日)在中正紀念堂展出。（圖／聯合數位文創提供）

▲▼此波多款限定周邊，讓粉絲收藏。

▲▼日本超人氣《THE哆啦A夢展》來台，2023/12/16(六)~2024/04/07(日)在中正紀念堂展出。（圖／聯合數位文創提供）

《THE 哆啦A夢展》為了展覽也特地創作不同於動漫的「彩色哆啦A夢」，極具巧思的將ART融入在哆啦A夢身上，並且開發限定商品，像是繽紛的紙膠帶，可以單獨撕下每一尊彩色哆啦A夢；還有可愛的感溫杯、磁鐵、限定T恤等。

《THE 哆啦A夢展 台北 2023》
▍展覽日期：2023/12/16(六)~2024/04/07(日)，其中2/9(五)、2/10(六)、2/28(三)休館。
▍開放時間：10:00~18:00 （最晚購票及入場時間為17:30）
▍展覽地點：中正紀念堂1展廳
▍參展藝術家：會田誠、梅佳代、 小谷元彥、桑久保亮太、鴻池朋子、後藤映則、近藤智美、坂本友由、佐藤雅晴、山崎詩詩、篠原愛、Shiriagari壽、 中里勇太、中塚翠濤、奈良美智、西尾康之、蜷川實花、福田美蘭、增田賽巴斯汀、町田久美、Mr. 村上隆、森村泰昌＋KOIKE JUNKO 山口晃 山口英紀+伊藤航、山本龍基、中島玲菜、渡邊希。

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