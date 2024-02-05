快訊／王婉諭宣布參選決策委員　喊再拚一次：不能接受台灣失去時力

▲時代力量在大選慘敗後，王婉諭率領決策委員總辭，不過她5日晚間突然宣布，將再次參選決策委員臨時改選。（圖／記者杜冠霖攝）

記者趙蔡州／綜合報導

時代力量在2024大選遭遇空前挫敗，黨主席王婉諭率領決策委員總辭，時代力量因此將舉辦「第四屆決策委員臨時改選」。對此，王婉諭5日晚間表示，看著新國會的亂象與無奈，讓她決定參加這次決策委員臨時改選，台灣不能失去一個真正代表公民社會，堅持本土、進步價值的第三勢力政黨，「我還是想再拼看看」。

王婉諭5日晚間在臉書宣布，她今天（5日）已經登記參選，正式參加這次這次時代力量第4屆決策委員的臨時改選。她坦言，從大選後請辭黨主席一直到今天，她一直在思考的是「時代力量的未來到底該何去何從」、「這段時間，我不只跟夥伴們長談、拜訪政壇前輩，也跟許多友人交換意見」。

她說，相較個人「要不要繼續從政」的考量，對她來說真正的問題是，台灣社會還需要時代力量嗎、時代力量還有繼續存續的空間嗎，「而我，一個不斷承受情緒內耗、輿論攻擊，虧欠了家庭與孩子出來從政的媽媽，又能扮演什麼角色」、「坦白說，這些問題讓我非常猶豫」。

直到她看見這一陣子新國會的亂象與無奈，讓她做出了決定，她不忍看著時代力量就此走入歷史，更不能接受台灣從此失去一個真正代表公民社會，堅持本土、進步價值的第三勢力政黨，「我還是想再拼看看」，「我將再次爭取成為決策委員的機會，也邀請所有願意和我一起在這條道路上前行的夥伴，加入我的行列」。

她最後說，未來幾天她會跟大家分享這一段時間的心得，以及對於時代力量未來發展的願景，「誠摯歡迎大家，一起來激盪、思考」、「只要堅持，就能看見希望，我仍相信希望的燭光尚未熄滅」。