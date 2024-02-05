▲大溪區山豬湖生態親水園區開放，市府交通局開闢春節免費接駁專車。（圖／水務局提供）



記者楊淑媛／桃園報導

為因應春節期間，桃園市大溪區山豬湖生態親水園區開放，吸引大量遊客觀光，市府交通局自2月11日開闢「橋頭停車場-中庄調整池」春節免費接駁專車，引導觀光車輛於大溪區大漢溪左岸的橋頭停車場或中庄調整池停車場停放，再步行大溪橋、中庄吊橋進入大漢溪右岸之大溪老城區、山豬湖生態親水園區遊玩。

▲春節免費接駁專車，大溪橋頭停車場-中庄調整池2/11-14營運。（圖／交通局提供）

市府交通局5日表示，接駁車自2月11日(初二)至14日(初五)提供4天免費接駁服務，歡迎踴躍搭乘。交通局長張新福表示，中庄橋頭搭接駁，車輛不過武嶺橋，減少車輛行經武嶺橋之車流量，改善大溪區周圍交通壅塞問題。

交通局規劃以6輛乙類大客車往返行駛橋頭停車場至中庄調整池停車場，接駁車營運時間為初二至初五上午10時-下午6時，班距為15分鐘1班，路線行經大鶯路60巷89弄，停靠橋頭停車場、中庄調整池等站位，藉以串聯大溪區觀光景點並鼓勵遊客以步行吊橋的方式進入大溪老城區及山豬湖生態親水園區遊玩。

交通局表示：橋頭停車場(759席)、中庄調整池停車場(600席)總計約1359席停車位，民眾可將車輛停放在橋頭停車場或中庄調整池停車場，再步行大溪橋、中庄吊橋進入大溪老城區及山豬湖生態親水園區，以避免在大溪觀光遊憩時，找無停車位及塞車的窘境。

交通局提醒，本次接駁車為循環線，往程中庄調整池停車場發車至橋頭停車場終點站後直接返程，提供免費接駁服務，民眾皆可於指定站位等候搭乘。