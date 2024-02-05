台南黃金海岸海洋新樂園啟用　黃偉哲邀民眾體驗海灘林下漫遊

▲台南黃金海岸「海洋新樂園」落成啟用，黃偉哲市長邀民眾一起來體驗海灘林下漫遊之美。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市政府為打造南區黃金海岸成為濱海觀光遊憩新亮點，向交通部觀光署爭取補助經費進行「黃金海岸海洋新樂園」，5日落成啟用，市長黃偉哲及議員穎艾達利、陳怡珍、周麗津、林美燕到場視察，邀請大家在夕陽餘暉下到小美軍及喜樹沙灘漫遊林下步道，親子來親子公園沙坑玩沙，欣賞濱海美景體驗黃金之美。

黃偉哲表示，台南黃金海岸擁有如黃金色彩的夕陽美景而聞名，鯤鯓海岸線也富含人文歷史，如今海洋新樂園已如期如質順利完成，將黃金海岸打造成南區濱海觀光遊憩亮點軸帶，提供旅客駐足休憩之安全、環境友善空間。歡迎民眾前來體驗新環境、新設施，讓更多人認識台南黃金海岸絕美景致。

觀光旅遊局說明，該案工程為友善遊客進行沙灘親子共遊、自行車漫遊及風箏衝浪等活動，於小美軍與喜樹沙灘二處入口，設置入口廣場、沖洗設施、腳踏車停車柱及廁所。二處入口之間則構築了一條長1.5公里在沙灘林下，銜接雙博自行車道的秘境步道，熱愛騎自行車的朋友可在沙灘及樹林間享受馳騁的快感。

此外，台86交流道下黃金海岸船屋入口，設立迎賓植栽造景，使開車路過旅客增添台南濱海旅遊印象。黃金海岸廊帶公園則營造夜間光環境與加強照明安全，黃金海岸船屋外牆以網格屏燈光展現主題動畫秀，周圍設置水波紋高燈營造無邊際海域，暖金色線燈勾勒出夜晚的迎賓浪花，打亮整座園區凸顯台南濱海生命力，使夜間的黃金海岸增添迷人的色彩。親水公園另修建沙坑沙桌及遊憩設施，沙桌可提供無障礙使用，使此座最靠近海邊的親水公園重展新貌。

此次各類導覽指標別出心裁的加入CIS設計，以建立黃金海岸專屬識別系統，期望藉夕陽及七鯤鯓視覺設計建立黃金海岸觀光品牌並傳達給每位遊客。