台東海域目擊大翅鯨　「回報+傳送資料」有好康

▲大翅鯨辨識法。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為了解台東海域大翅鯨的現況，台東縣政府今年度獲得海洋委員會海洋保育署補助計畫，展開調查、目擊回報、志工訓練與教育推廣活動，透過發送摺頁與網路等方式宣導回報活動，如民眾在海邊或在海上航行時目擊大翅鯨，請立即致電專線0919-611759回報大翅鯨出現的位置等訊息，事後再用手機掃描QR Code傳送資料與影像，完成回報與填寫資料將獲贈小禮物。

台東縣政府表示，根據美國國家海洋暨大氣總署(NOAA)的研究，每年春季游經臺灣海域的大翅鯨屬於西北太平洋族群，此族群目前仍屬瀕危物種，牠們曾出沒於台灣南方與東南方海域，然而現在牠們生活的如何？其族群量是否能從早期捕鯨殺戮的年代中恢復過來呢？一直是政府或學術單位積極想要獲得答案。

台東縣政府農業處指出，除了大翅鯨調查與回報，今年度補助計畫也將邀請鯨豚領域的專家學者及資深志工，於3月初舉辦志工訓練營，期盼藉由志工協助與培力，增加大翅鯨的目擊機會及保育宣導，此外將接受縣內5所國中小學(臨海學校優先)申請大翅鯨生態與保育的演講(2節課)，並於台東市和蘭嶼各舉辦一場大翅鯨講座(民眾場)，相關的活動簡章與報名訊息將於2月份陸續公布於臉書粉專：「鯨魚老師的自然書房 EcoIdea」等，歡迎有興趣的民眾與學校留意及報名參加。

台東縣農業處進一步說到，此計畫對台東海域的大翅鯨調查與保育推廣是個起點，除可讓我們瞭解大翅鯨現況，亦可讓大家進一步了解台灣海域對牠們的重要性為何，最後也讓生活在陸地上的我們認識這美麗而神奇的物種，進而促進人類與海洋間更和諧的未來。民眾的回報像是一塊塊小拼圖，將協助我們找到完整的答案。