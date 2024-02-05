隨優席夫老師一同「認識南島起源」　即日受理網路報名

▲台東縣文化處將於18日於台東藝文中心演講廳，舉辦「認識南島起源」的文化講座。（圖／記者楊漢聲攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣文化處將於18日下午2時30分假台東藝文中心演講廳，舉辦一場主題為「認識南島起源」的文化講座，特別邀請近20年來少數在歐洲以原住民為主題推動台灣文化，並成功發展的原住民藝術家優席夫，為我們分享拍攝紀錄片「南島起源」一路拍片的辛苦過程與學習，並再獲得金鐘獎肯定後的心得，即日起開放網路報名，網址： https://forms.gle/SfRNmkR9b93BbPTTA

台東縣文化處表示，此次縣府邀請致力推動藝術美學教育及深耕南島文化的優席夫老師以「認識南島起源」為命題辦理文化講座，期待透過他在拍攝獲金鐘獎紀錄片的經驗分享，一同探尋南島文化的起源與故事。

台東縣文化處指出，講師優席夫為台灣當代原住民藝術家，他的創作從音樂、攝影、設計一直延伸到繪畫。其作品以用色大膽、主題活潑鮮明為特色，源自於原住民根部與天真的形式，尤其巧妙的運用了東西方元素的特質，他專注在用色強烈且具戲劇張力的效果上創作，簡單的視覺上往往還透露了對人性與社會議題的見解。他獨特的風格在國際上受到讚賞，其作品被台灣、英國、新加坡、香港、中國、韓國、加拿大、美國、巴西、澳大利亞、瑞典、法國和西班牙等地區的藏家收藏。2022年他因在國家地理節目「海洋族群的秘密/南島起源」中擔任主持人而榮獲金鐘獎，本次講座將以所拍攝紀錄片與大家分享南島文化起源的內涵與智慧。