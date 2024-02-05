執行重要節日維安工作　鹿野警友站慰問關山警南線4派出所





▲鹿野警友站，前往關山警察分局南線各所慰問。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導

「113年加強重要節日安全維護工作」於2月1日22時啟動，台東縣警察之友會關山辦事處鹿野警友站站長黃裕哲，有感於員警頂著寒冬及犧牲農曆年假執行專案工作之辛勞，特於4日請副站長莊瓊順代為前往關山警察分局南線(武陵、瑞豐、瑞源、鸞山及鹿野所)各所實施慰問。

於1日22時起，「113年加強重要節日安全維護工作」正式起跑，至15日24時止，為期15天，期間以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」等三項工作為主軸，113年農曆春節有7天假期，警察同仁因執行各項專案勤(業)務，春節假期為分批放假，所以有部分同仁就必須在所「圍爐」，無法返鄉(家)與家人共聚吃年夜飯。鹿野警友站有鑑於此，於4日由副站長莊瓊順，依序前往武陵、瑞豐、瑞源、鸞山及鹿野等南線各所，致贈泡麵及茶點慰問警察同仁執勤的辛勞，實在「揪感心ㄟ」。

關山警察分局表示，感謝警友們給力的支持，將落實執行「113年加強重要節日安全維護工作」，做好「治安平穩、交通順暢、民眾安心」的主軸工作，來為全體縣民及來自全國的遊客提供優質的服務！另有提供大額存提款護鈔及舉家外出住居安全維護等加值服務，請民眾多加運用，若發現可疑人事物，請撥打110報案，警察將儘速前往並提供妥適處置，以維護民眾生命財產安全。