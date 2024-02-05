關山警巡佐「警察心、菩薩行」　農曆年前引愛心資源助弱勢

▲巡佐邱成發，將由台北無極萬聖宮所提供的紙尿布、生活日常用品及紅包，轉贈崁頂部落弱勢家庭及獨居老人。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣警察局關山分局巡佐邱成發，於112年擢升巡佐後，調任至池上分駐所服務，但其長達20餘年的從警資歷皆在海端鄉，期間邱員落實家戶訪查警勤區工作，經常主動伸援幫助轄內弱勢家庭及獨居老人，除自掏腰包外，還引愛心資源助民，義行也成為鄉里間的美談。於4日將由台北無極萬聖宮所提供的紙尿布、生活日常用品及紅包，轉贈崁頂部落弱勢家庭及獨居老人。

關山警察分局池上分駐所巡佐邱成發於海端鄉服務期間，均會主動關心轄內低收入戶及弱勢家庭生活起居，經常性自掏腰包送米及協助獨居老人維修水管，或是撿拾乾柴，於寒冬時在戶外廣場點燃柴火讓長者驅寒；另看到有些低收入戶連張床都沒有，僅鋪著被褥在地上，或擠在一張單人床上，實在難以抵禦寒流的侵襲，遂利用勤餘時間前往池上市區大型傢俱行，向老闆告知上述狀況，邱員的用心與愛心深深打動了店家，老闆也慷慨暖心提供店內回收但堪用二手床墊，再由邱員以自用小貨車轉贈轄予鄉內低收入戶，讓他們能渡過寒冬。

邱員義行也感動友人，主動引薦愛心資源(台北無極萬聖宮)，並於4日，由邱員利用勤餘時間，親自將數十包成人紙尿布及生活日常用品，轉贈予海端鄉崁頂村臥病在床或需長期照護長者，邱員善行深獲鄰里的稱讚，也成為鄰里間的美談，成為名符其實的「警察心、菩薩行」。

關山警察分局警員邱成發表示，因自己身處於偏鄉，深知偏鄉長者面臨的問題及困境，常想到長官訓勉「身在公門好修行」，且要有「同理心」，所以利用自己勤餘時間，盡棉薄之力與家人一起幫助轄內弱勢家庭或是獨居長者，也期望達拋磚引玉之效，讓整個鄉里充滿溫情，就不枉警察這份工作及使命了！