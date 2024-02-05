　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸股反彈一度「三市翻紅」　滬指驚險爬回2700點大關

▲▼上證指數,滬指。（圖／CFP）

▲上證指數午後反彈，回到2700點。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸股市近期表現低迷，滬指5日開盤沒多久就跌破2700點大關，深成指、創業板指跌幅更是超過4%。不過，中午之後，三市跌幅開始反彈，甚至有一度全數翻紅，最終滬指回到2700點以上，創業板指收紅，深成指跌幅也明顯縮小。

午後首先翻紅的是創業板指，從上午的跌逾4%反彈至漲逾3%，隨後深成指、滬指也相繼反彈翻紅。個股方面，寧德時代、中國海油、工業富聯、工商銀行等權重股的表現亮眼。

▼創業板指。（圖／翻攝東方財富網）

▲▼陸股午後一度「三市翻紅」　滬指驚險彈回2700點大關。（圖／翻攝東方財富網）

盤面方面，銀行、保險、證券三大行業領漲，航空機場、煤炭行業、工程機械等跌幅較小，工程局諮詢服務、教育、家用輕工、塑料製品、環保行業等跌幅靠前。

最終，滬指收在2702.19點，跌幅1.02%，雖仍收黑，但至少回到了2700點大關；深成指收在7964.71，跌幅收斂至1.13%；創業板指收在1562.61，從下跌超過4%翻紅，漲幅0.79%。

雖然陸股下午出現了反彈，但大陸股民在網路上仍罵聲不斷，認為是官方為了美化盤面在「硬拉」權值股，事實上還有多檔股票跌停。更有人直言，即使官方已經出手救市，收盤也只有創業板翻紅，顯示市場已對各項措施無感。

▼深證成指。（圖／翻攝東方財富網）

▲▼陸股午後一度「三市翻紅」　滬指驚險彈回2700點大關。（圖／翻攝東方財富網）

ET快訊
父子雙亡！　「墜30米」南下批水果遇死劫
快訊／領錢了！　17張發票中200萬
快訊／少將強吻馬尾妹　國安局回應了
快訊／墜10層樓高　駕駛、副駕雙亡
快訊／13張發票中千萬大獎　明細公布
東京開始下雪！23區迎警報級大雪　羽田89航班取消
快訊／貨車墜落30米高　駕駛命危、副駕死亡
開賓士撞死外送員！韓酒駕女爆是「24歲知名DJ」
韓國瑜主持朝野協商初體驗！　期許自己別變紫禁城老太監

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

中國股市跌慘　專家籲官方加大力度護盤

暴雪湖南高速堵了「50幾個小時」！　男子忍不住淚崩：想回家

陸119個村莊「大齡男子」婚配難　超四成找不到「適婚女子」

陸股反彈一度「三市翻紅」　滬指驚險爬回2700點大關

「JN.1」成中國COVID-19優勢流行株！　專家：春節疫情恐上升

春節前棄養高峰！陸街上出現大量毛孩　飼主掛牌求新主：帶不走

丈夫突淋白酒在她身上！人妻全身被點燃「嚴重燒傷毀容」

武漢暴雪強碰春運！旅客反覆登機困機場30小時　有人體力不支昏倒

春運遇上最強雨雪天　陸民怨「堵車幾天動不了」

女子喜兌中獎刮刮樂！竟遭店員當場撕毀　被指「保安區刮開無效」

潤娥挑戰《想見你》OST突槌重來XD　歌單沒有的《FOREVER 1》敲碗成功

謝金燕尾牙辣唱《BANG BANG BANG》　李玖哲脫衣.任賢齊合唱員工全嗨爆

Twice志效回憶「台灣行」大讚子瑜！　她霸氣喊「人來就好」行程全安排好

三花貓見奴才燙頭髮嚇壞！　瞳孔地震＋飛機耳：妳誰？

男用6公升水桶當存錢筒！　 塞滿鈔票零錢「3年存7萬」

日JR車站旁大火傳爆炸聲　出動24輛消防車！多線停駛

台中警分局所長派出所疑持槍自轟亡　妻子含淚至派出所製作筆錄

曾國城曝心結：他遺棄了我們　羅時豐聽完落淚「對不起」

還是中了齁！三寶嬤闖紅燈原地被抓

薔薔曝光「媽媽日本秘密情人」！　他們結過婚...兩人狂轉移話題XD

中國股市跌慘　專家籲官方加大力度護盤

暴雪湖南高速堵了「50幾個小時」！　男子忍不住淚崩：想回家

陸119個村莊「大齡男子」婚配難　超四成找不到「適婚女子」

陸股反彈一度「三市翻紅」　滬指驚險爬回2700點大關

「JN.1」成中國COVID-19優勢流行株！　專家：春節疫情恐上升

春節前棄養高峰！陸街上出現大量毛孩　飼主掛牌求新主：帶不走

丈夫突淋白酒在她身上！人妻全身被點燃「嚴重燒傷毀容」

武漢暴雪強碰春運！旅客反覆登機困機場30小時　有人體力不支昏倒

春運遇上最強雨雪天　陸民怨「堵車幾天動不了」

女子喜兌中獎刮刮樂！竟遭店員當場撕毀　被指「保安區刮開無效」

屏東內埔民宅抽水馬達深夜起火　住警器狂響救屋主一命

瘦肉精風暴！豬農嗆包圍台中市府　豬協緩頰：不要演變成政治事件

科技業待7年「想轉當公務員」　他一查關鍵字嚇到：有人後悔嗎？

觀察／韓國瑜初登板身段軟Q　藍綠白「給足面子」各退一步

《幻獸帕魯》網友目擊「帕魯吃人」現場　殺光盜獵集團還把屍體吃掉

楊冪14年前嫩照曝光！　胡可演「禿頭公主」形象全無

激情男女私闖民宅！躲車內「嗨玩車震」　屋主貼窗目睹險被撞

樂天桃猿石垣島交流羅德25人名單公佈　曾豪駒領軍日籍投手入列

父子雙亡！台76貨車挨撞「從護欄墜30米」　南下批水果遇死劫

快訊／中華男籃「遺珠」多？　桑茂森：國家隊不能當興趣參與

黑柴「各種體位」空幹狗娃娃...　媽傻眼：母湯哦！妳是女生耶

大陸熱門新聞

女教師寫最火辭職信「世界那麼大，我想去看看」 8年後現狀曝　

收購40KG「廢棄刮刮樂」對獎結果驚人

本命年之喜！00年女孩刮刮樂中221萬元

陸甜美女教師疑偷情官員　一氧化碳中毒雙亡

28歲女洗完澡背後突然多一人　崩潰曝經過：被看光了

暴食症女「1餐叫10份外送」父崩潰

屁孩髮膠亂噴人！女Coser不忍了揍一頓

不孕女吃「流產嬰屍水餃」求子！自曝已吞3胎

女子喜兌中獎刮刮樂！竟遭店員當場撕毀

女投資明信片損失上千萬　5嫌全無罪

中國股民絕望一片哀嚎！陸企：建議放下執念

丈夫突淋白酒在她身上！人妻全身被點燃

梅西不上場！香港「6千萬贊助」考慮不付了

男女「活春宮」！激戰聲響徹全區

更多熱門

相關新聞

陸股跌不停！證監會：嚴打惡意做空

陸股跌不停！證監會：嚴打惡意做空

中國大陸股市近期表現低迷，上證指數更跌破了2700點大關，投資人信心受到嚴重打擊。大陸證監會主席易會滿2月4日召開會議，強調要依法嚴厲打擊操縱市場、惡意做空，並認真傾聽廣大投資人的聲音，及時回應投資人關切，保護投資人合法權益。

救陸股　中國證監會黨委會議：防範異常嚴打做空

救陸股　中國證監會黨委會議：防範異常嚴打做空

陸股5000檔都在跌！滬指再失守2700點

陸股5000檔都在跌！滬指再失守2700點

A股跌太慘惹安全疑慮？上交所加強安檢

A股跌太慘惹安全疑慮？上交所加強安檢

陸股民湧入美國大使館微博　求出手救市

陸股民湧入美國大使館微博　求出手救市

關鍵字：

陸股A股美國大使館上證滬股證監會翻紅反彈

讀者迴響

熱門新聞

即／國1彰化2轎車變形「皺成一團」　駕駛受困搶救中

這一冠得來不易！周天成去年大腸癌開刀

女友從口袋翻出「用過保險套」難過大哭！酷炫傻眼

即／國1彰化連環撞！受困2人「1死1傷」

王力宏告贏了！「謊言1分鐘繞半個地球」

美艷董娘偷吃工程師！1個月偷情10次

「2台灣之光」攻入美國好市多！僑胞狂搶：好幾家賣光

老公開車啪啪慘死「小三脫光卡胯下」！女星認屍崩潰

快訊／刮刮樂頭獎2000萬首現身！　彰化屬龍婦女幸運入袋

越南正妹檢察官性愛片外流　下場慘了

紅衣女陳屍飯店！業者搬移體驚覺：肚子有東西在動

女教師寫最火辭職信「世界那麼大，我想去看看」 8年後現狀曝　

台中派出所長取締酒駕挨告　生前傳訊妻：對不起

周天成驚罹大腸癌！醫曝常見症狀　「8類人」快照大腸鏡

春雷響了！全台連下3天時間曝　過年恐跌破10℃

更多

最夯影音

更多
潤娥挑戰《想見你》OST突槌重來XD　歌單沒有的《FOREVER 1》敲碗成功

潤娥挑戰《想見你》OST突槌重來XD　歌單沒有的《FOREVER 1》敲碗成功
謝金燕尾牙辣唱《BANG BANG BANG》　李玖哲脫衣.任賢齊合唱員工全嗨爆

謝金燕尾牙辣唱《BANG BANG BANG》　李玖哲脫衣.任賢齊合唱員工全嗨爆

Twice志效回憶「台灣行」大讚子瑜！　她霸氣喊「人來就好」行程全安排好

Twice志效回憶「台灣行」大讚子瑜！　她霸氣喊「人來就好」行程全安排好

三花貓見奴才燙頭髮嚇壞！　瞳孔地震＋飛機耳：妳誰？

三花貓見奴才燙頭髮嚇壞！　瞳孔地震＋飛機耳：妳誰？

男用6公升水桶當存錢筒！　 塞滿鈔票零錢「3年存7萬」

男用6公升水桶當存錢筒！　 塞滿鈔票零錢「3年存7萬」

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面