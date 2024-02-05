陸股反彈一度「三市翻紅」　滬指驚險爬回2700點大關

▲上證指數午後反彈，回到2700點。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸股市近期表現低迷，滬指5日開盤沒多久就跌破2700點大關，深成指、創業板指跌幅更是超過4%。不過，中午之後，三市跌幅開始反彈，甚至有一度全數翻紅，最終滬指回到2700點以上，創業板指收紅，深成指跌幅也明顯縮小。

午後首先翻紅的是創業板指，從上午的跌逾4%反彈至漲逾3%，隨後深成指、滬指也相繼反彈翻紅。個股方面，寧德時代、中國海油、工業富聯、工商銀行等權重股的表現亮眼。

▼創業板指。（圖／翻攝東方財富網）



盤面方面，銀行、保險、證券三大行業領漲，航空機場、煤炭行業、工程機械等跌幅較小，工程局諮詢服務、教育、家用輕工、塑料製品、環保行業等跌幅靠前。

最終，滬指收在2702.19點，跌幅1.02%，雖仍收黑，但至少回到了2700點大關；深成指收在7964.71，跌幅收斂至1.13%；創業板指收在1562.61，從下跌超過4%翻紅，漲幅0.79%。

雖然陸股下午出現了反彈，但大陸股民在網路上仍罵聲不斷，認為是官方為了美化盤面在「硬拉」權值股，事實上還有多檔股票跌停。更有人直言，即使官方已經出手救市，收盤也只有創業板翻紅，顯示市場已對各項措施無感。

▼深證成指。（圖／翻攝東方財富網）

