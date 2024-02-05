這社區都沒人！他路過好奇一看　竟是「超豪華夜總會」

▲印尼民眾經過，還以為是住宅區，結果是豪華墓園。（圖／翻攝TikTok@badar1015，下同。）

記者吳美依／綜合報導

印尼一名網友偶然經過某處「住宅區」，立刻注意到這裡出奇安靜，甚至每一條街道都看不見人影，他仔細觀察後才發現，原來這裡根本不是社區，而是豪華的墓園，驚訝之餘也把現場畫面上傳至TikTok，立刻引發熱議。

根據影片，一棟棟公寓格局方正，但磚瓦及色彩設計都不相同，有些大膽鮮豔，有些華麗精緻，有些簡樸素雅，其中一棟還有樓梯可以通往二樓。不過，這可不是一般住宅區，而是當地民眾的墓園，每一棟外頭都有十字架或耶穌基督的畫像。

中國報、8視界等外媒報導，這座墓園據信位於南蘇拉威西省（Sulawesi Selatan）帕洛波（Palopo），許多網友湧入留言，有人推測這是當地民族的家族墓園，也有人自嘲，當地人祖先比自己有錢多了，「這個墓地比我的家還要好」、「深夜在這裡迷路很可怕」、「想像一下，你在這裡迷路，然後有人打開門」、「還以為是住宅區，結果是墓地。」