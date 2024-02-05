　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

這社區都沒人！他路過好奇一看　竟是「超豪華夜總會」

▲▼這社區都沒人！他路過好奇一看　竟是「超豪華夜總會。（圖／翻攝TikTok@badar1015）

▲印尼民眾經過，還以為是住宅區，結果是豪華墓園。（圖／翻攝TikTok@badar1015，下同。）

記者吳美依／綜合報導

印尼一名網友偶然經過某處「住宅區」，立刻注意到這裡出奇安靜，甚至每一條街道都看不見人影，他仔細觀察後才發現，原來這裡根本不是社區，而是豪華的墓園，驚訝之餘也把現場畫面上傳至TikTok，立刻引發熱議。

▲▼這社區都沒人！他路過好奇一看　竟是「超豪華夜總會。（圖／翻攝TikTok@badar1015）

根據影片，一棟棟公寓格局方正，但磚瓦及色彩設計都不相同，有些大膽鮮豔，有些華麗精緻，有些簡樸素雅，其中一棟還有樓梯可以通往二樓。不過，這可不是一般住宅區，而是當地民眾的墓園，每一棟外頭都有十字架或耶穌基督的畫像。

中國報、8視界等外媒報導，這座墓園據信位於南蘇拉威西省（Sulawesi Selatan）帕洛波（Palopo），許多網友湧入留言，有人推測這是當地民族的家族墓園，也有人自嘲，當地人祖先比自己有錢多了，「這個墓地比我的家還要好」、「深夜在這裡迷路很可怕」、「想像一下，你在這裡迷路，然後有人打開門」、「還以為是住宅區，結果是墓地。」

@badar1015 Lebih mewah dari rumah subsidi ???? #palopo #kuburan ♬ suara asli - Yurika naura
 
ET快訊
父子雙亡！　「墜30米」南下批水果遇死劫
快訊／領錢了！　17張發票中200萬
快訊／少將強吻馬尾妹　國安局回應了
快訊／墜10層樓高　駕駛、副駕雙亡
快訊／13張發票中千萬大獎　明細公布
東京開始下雪！23區迎警報級大雪　羽田89航班取消
快訊／貨車墜落30米高　駕駛命危、副駕死亡
開賓士撞死外送員！韓酒駕女爆是「24歲知名DJ」
韓國瑜主持朝野協商初體驗！　期許自己別變紫禁城老太監

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

激情男女私闖民宅！躲車內「嗨玩車震」　屋主貼窗目睹險被撞

4親哥哥趁媽不在家「性侵妹妹」　她忍4年崩潰全說了

樣品屋「螺絲沒鎖好」　他po網遭逼刪文！業者還揚言提告

工作不順心情差　男在「最衰日買彩券」轉運中300多萬元

這社區都沒人！他路過好奇一看　竟是「超豪華夜總會」

東京開始下雪！23區恐迎「警報級大雪」　高速公路預防性封路

塞內加爾大選無限期延後　前總理被捕！數百人示威遭催淚瓦斯鎮壓

開賓士撞死外送員！韓酒駕女爆是「24歲知名DJ」　抱狗旁觀引眾怒

紐西蘭機師遭挾持至今1年　紐國外長呼籲印尼叛軍即刻放人

爸媽被惡徒「用槍指著頭」　強迫目睹15歲女兒遭多男集體性侵

潤娥挑戰《想見你》OST突槌重來XD　歌單沒有的《FOREVER 1》敲碗成功

謝金燕尾牙辣唱《BANG BANG BANG》　李玖哲脫衣.任賢齊合唱員工全嗨爆

Twice志效回憶「台灣行」大讚子瑜！　她霸氣喊「人來就好」行程全安排好

三花貓見奴才燙頭髮嚇壞！　瞳孔地震＋飛機耳：妳誰？

男用6公升水桶當存錢筒！　 塞滿鈔票零錢「3年存7萬」

日JR車站旁大火傳爆炸聲　出動24輛消防車！多線停駛

台中警分局所長派出所疑持槍自轟亡　妻子含淚至派出所製作筆錄

曾國城曝心結：他遺棄了我們　羅時豐聽完落淚「對不起」

還是中了齁！三寶嬤闖紅燈原地被抓

薔薔曝光「媽媽日本秘密情人」！　他們結過婚...兩人狂轉移話題XD

激情男女私闖民宅！躲車內「嗨玩車震」　屋主貼窗目睹險被撞

4親哥哥趁媽不在家「性侵妹妹」　她忍4年崩潰全說了

樣品屋「螺絲沒鎖好」　他po網遭逼刪文！業者還揚言提告

工作不順心情差　男在「最衰日買彩券」轉運中300多萬元

這社區都沒人！他路過好奇一看　竟是「超豪華夜總會」

東京開始下雪！23區恐迎「警報級大雪」　高速公路預防性封路

塞內加爾大選無限期延後　前總理被捕！數百人示威遭催淚瓦斯鎮壓

開賓士撞死外送員！韓酒駕女爆是「24歲知名DJ」　抱狗旁觀引眾怒

紐西蘭機師遭挾持至今1年　紐國外長呼籲印尼叛軍即刻放人

爸媽被惡徒「用槍指著頭」　強迫目睹15歲女兒遭多男集體性侵

《幻獸帕魯》網友目擊「帕魯吃人」現場　殺光盜獵集團還把屍體吃掉

楊冪14年前嫩照曝光！　胡可演「禿頭公主」形象全無

激情男女私闖民宅！躲車內「嗨玩車震」　屋主貼窗目睹險被撞

樂天桃猿石垣島交流羅德25人名單公佈　曾豪駒領軍日籍投手入列

父子雙亡！台76貨車挨撞「從護欄墜30米」　南下批水果遇死劫

快訊／中華男籃「遺珠」多？　桑茂森：國家隊不能當興趣參與

4親哥哥趁媽不在家「性侵妹妹」　她忍4年崩潰全說了

桃園失智男凌晨迷途倒臥街頭　幸遇暖警返所路過即時救助

一表秒懂！兔年12項「之最」紀錄　世紀年漲1000%最多

過年天氣先濕後乾！小年夜雨最多　冷氣團低溫10度↓時間曝

白文鳥閉眼仰躺「煮沸熱水」被瘋傳　飼主急貼真相笑翻12萬人！

國際熱門新聞

越南正妹檢察官性愛片外流　下場慘了

智利「南美史上最致命」野火釀112死

他住飯店開錯門　驚見女僕做半套

34歲男捐「397萬遺產」給12陌生人

東京下午降大雪！4台灣航班確定延誤

悲報！　「愛上保育員」傳奇母鶴逝世

大阪「道頓堀」男屍漂河面！疑遭觀光船槳捲入

開賓士撞死外送員　韓酒駕女爆是知名DJ

2女飯店外扯衣互毆　她「巨乳掉出」狂甩

日本2女高中生詭「同時墜樓」倒人行道！

好心讓校車先過　學生「比1手勢」駕駛怒了

洗手洗到流血　「大腦植入物」救了她

日本已故前首相安倍晉三母親逝世　享耆壽95歲

女友要求男友「找小三」：不介意3人行

更多熱門

相關新聞

春節出遊注意！峇里島14日起徵收旅遊稅

春節出遊注意！峇里島14日起徵收旅遊稅

印尼旅遊天堂峇里島將自2月14日起向旅客徵收旅遊稅，以解決當地嚴重的交通與垃圾問題。需要注意的是，由於新規定寫明每次入境都必須繳稅，因此旅客若安排到附近島嶼遊玩再返回峇里島的話，也必須再次支付這筆費用。

路上被盤查！司機「2度倒車」狠撞警員致重傷

路上被盤查！司機「2度倒車」狠撞警員致重傷

網紅稱偷住金沙飯店吃霸王餐　飯店打臉了

網紅稱偷住金沙飯店吃霸王餐　飯店打臉了

杜特蒂嗆讓這地獨立　菲警告武力鎮壓

杜特蒂嗆讓這地獨立　菲警告武力鎮壓

大馬班機起飛前爆炸！引擎傳巨響狂冒灰煙

大馬班機起飛前爆炸！引擎傳巨響狂冒灰煙

關鍵字：

東南亞要聞夜總會墓園墓碑

讀者迴響

熱門新聞

即／國1彰化2轎車變形「皺成一團」　駕駛受困搶救中

這一冠得來不易！周天成去年大腸癌開刀

女友從口袋翻出「用過保險套」難過大哭！酷炫傻眼

即／國1彰化連環撞！受困2人「1死1傷」

王力宏告贏了！「謊言1分鐘繞半個地球」

美艷董娘偷吃工程師！1個月偷情10次

「2台灣之光」攻入美國好市多！僑胞狂搶：好幾家賣光

老公開車啪啪慘死「小三脫光卡胯下」！女星認屍崩潰

快訊／刮刮樂頭獎2000萬首現身！　彰化屬龍婦女幸運入袋

越南正妹檢察官性愛片外流　下場慘了

紅衣女陳屍飯店！業者搬移體驚覺：肚子有東西在動

女教師寫最火辭職信「世界那麼大，我想去看看」 8年後現狀曝　

台中派出所長取締酒駕挨告　生前傳訊妻：對不起

周天成驚罹大腸癌！醫曝常見症狀　「8類人」快照大腸鏡

春雷響了！全台連下3天時間曝　過年恐跌破10℃

更多

最夯影音

更多
潤娥挑戰《想見你》OST突槌重來XD　歌單沒有的《FOREVER 1》敲碗成功

潤娥挑戰《想見你》OST突槌重來XD　歌單沒有的《FOREVER 1》敲碗成功
謝金燕尾牙辣唱《BANG BANG BANG》　李玖哲脫衣.任賢齊合唱員工全嗨爆

謝金燕尾牙辣唱《BANG BANG BANG》　李玖哲脫衣.任賢齊合唱員工全嗨爆

Twice志效回憶「台灣行」大讚子瑜！　她霸氣喊「人來就好」行程全安排好

Twice志效回憶「台灣行」大讚子瑜！　她霸氣喊「人來就好」行程全安排好

三花貓見奴才燙頭髮嚇壞！　瞳孔地震＋飛機耳：妳誰？

三花貓見奴才燙頭髮嚇壞！　瞳孔地震＋飛機耳：妳誰？

男用6公升水桶當存錢筒！　 塞滿鈔票零錢「3年存7萬」

男用6公升水桶當存錢筒！　 塞滿鈔票零錢「3年存7萬」

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面