杜特蒂放話讓菲律賓南部大島獨立　菲律賓國安顧問警告武力鎮壓

▲菲律賓前總統杜特蒂稱要推動民答那峨島獨立自治。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

菲律賓78歲前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）公開反對修憲槓上現任總統小馬可仕，更稱要推動民答那峨島獨立自治。對此，國家安全顧問安約（Eduardo Año）4日警告，政府將盡一切努力防止任何分裂國土的企圖，包括動用武力。

綜合菲律賓通訊社、菲律賓每日詢問報報導，安約透過聲明反對民答那峨島從菲律賓劃分出去的想法，「任何脫離菲律賓任何地區的企圖都將受到政府堅決打擊」，政府會堅定不移維護國家領土主權和完整，將毫不猶豫使用其權限及武力來平息阻止任何和所有分裂國家的企圖。

安約並未直接點名杜特蒂，但敦促公眾對試圖挑撥者保持警惕，同時稱這些企圖將破壞國家追求和平發展方面得來不易的成果，特別是民答那峨島。菲律賓武裝部隊總參謀長布勞納（Romeo Brawner Jr.）此前到訪民答那峨島多處軍營，告訴部隊保持團結，「讓我們專注於我們的職責，我們只有一個菲律賓，只有一個國家。」

杜特蒂先前聲稱，當地政治勢力將進行重組以推動獨立的民答那峨，包括達沃市（Davao City），並警告現任總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）不要支持正在進行的修憲。

就在1月28日，杜特蒂與小馬可仕兩大陣營的支持者才參加各自集會，顯露出菲律賓兩大政治家族日益深化的裂痕。小馬可仕力挺修憲，為的是允許更多外國投資，但杜特蒂家族公開反對修憲，認定這是小馬可仕為了拿到下一任6年總統任期鋪路。菲律賓憲法規定，總統任期6年，禁止連任。