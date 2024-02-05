大馬班機起飛前爆炸！引擎傳巨響狂冒灰煙　乘客受困艙內哭念佛號

▲馬來西亞一名女網友搭機回鄉過年，豈料卻遇上飛機爆炸事故。（圖／翻攝自小紅書）

記者葉睿涵／編譯

馬來西亞吉隆坡國際機場4日疑似發生了一起飛機引擎爆炸事故，一名女網友聲稱，她搭乘的班機在起飛時突然傳出爆炸巨響，飛機引擎也冒出灰煙，不過機場警方暫時還未接獲有關飛機引擎爆炸的報案，僅證實有班機因出現事故而延遲起飛。

綜合當地媒體報導，一名女網友在小紅書透露，她在4日乘從吉隆坡飛往砂拉越詩巫的航班回鄉過年，不料飛機卻在跑道上準備起飛時，突然發出劇烈爆炸聲，讓現場乘客驚慌不已。

女網友站起身試圖往機艙前方走去，不料卻看見飛機引擎正狂冒灰煙，讓她瞬間想起之前的空難事故，腦中浮現人生跑馬燈，而她身旁的女乘客也嚇得不斷唸佛號，驚恐氣氛迅速在艙內蔓延。

這時，機艙響起了機長廣播，除了要求乘客們保持冷靜外，也立刻將飛機停下，而機場也迅速派出警車、消防車和灑水車到場救援，不過乘客們依舊被困在機上無法下機。

女網友表示，「機長一直安撫大家『冷靜、冷靜』，但艙內越來越熱，讓大家感到焦躁不安，我真的沒想到回家鄉過年會遇到這種事。」幸運的是，機上的乘客像是做三溫暖一樣被「蒸」了半小時左右，就被獲准下機，而航空公司也立即安排新的航班，讓旅客們順利前往目的地。

報導稱，截至2月4日晚上10時，機場警員仍未接獲任何有關飛機引擎爆炸的報案，不過當局證實，有一架飛機因為出現事故，班機從原定的下午1時30分，延遲至下午4時30分起飛。當地媒體並未說明此次發生事故的班機隸屬於哪個航空公司，但從女網友拍攝的影片可見，出事的班機應是馬航的飛機。