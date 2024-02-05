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重要文件放「好禮3選1」傳單有詐！超基本1單字拼錯了…全傻眼

▲▼ 。（圖／翻攝自爆料公社）

▲收到這張傳單小心有詐！（圖／翻攝自爆料公社，下同）

記者鄺郁庭／綜合報導

收到這張傳單要注意！近日不只一位網友收到印有「重要信件」的信封，裡面是一張「迎新年LINE好友回饋禮」傳單，要收件者「掃QR碼領取新年好禮」。就有人直呼「手機簡訊騙不到，就改實體信件拐你+賴」、「千萬別理它」，仔細看會發現還印錯字，應該是「掃QR CODE」卻印成「掃QRCORD」，令人傻眼。

有網友在「爆料公社」貼出一張照片，只見他收到一個印有「重要文件」的信封，裡面的傳單印著「迎新年LINE好友回饋禮 LINE Pay好禮三選一」，聲稱掃QR碼領取新年好禮，品項包括超市禮券、LINE點數等等。但原PO秒看破，「手機簡訊騙不到就改實體信件拐你+賴」，提醒這是詐騙新手法，「#民眾要自保千萬別肖貪」。爆料公社粉絲團見狀也轉發，「提醒長輩親友們愛（要）注意！」

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▲▼ 。（圖／翻攝自爆料公社）

無獨有偶，一名網友在PTT的Gossiping板問卦，「這張紙是詐騙嗎？」貼出照片，原來也收到「好禮三選一」傳單。不過他看了就直呼，「蓋了一個重要信件的印章的信，除了這個印章，什麼都沒有」、「什麼迎新年LINE好友回饋禮三選一？看起來就很他X的可疑」。

值得注意的是，儘管這張傳單設計得煞有其事，可仔細查看卻發現錯字，左下角的QR碼下方印著「掃QRCORD領取新年好禮」，可是QRCORD其實拼錯了，正確拼法為「QR CODE（Quick Response Code縮寫，全稱為快速回應圖碼）」。

貼文引發議論，「手遊遊戲也有新花招了，會傳私訊跟你說加公會賴群組，沒想太多的話真的會傻傻加進去」、「沒郵戳，應該是直接投到信箱的」、「大家要注意，也幫家裡長輩親友注意」、「比收到兵單還讓人不爽」、「沒有任何寄出地址，還打著重要文件，未拆先猜詐騙」、「還QRCORD，是否精進一下基本英文能力先」、「QRCODE都能拼錯，太不用心了吧！」

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