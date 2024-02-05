獨／為虎作倀！高雄前員警淪詐團軍師收押　議員怒掀分局黑歷史

記者吳奕靖、蔡佩旻／高雄-雲林報導

上個月29日因涉嫌貪汙治罪條例、洩密、詐欺取財、洗錢防制法等罪，被稱為「詐團軍師」的高雄市警察局林園分局前陳姓員警，被檢方搜索之後向法院申請羈押獲准，沒想到他竟然透過律師發出聲明稿，表示部分媒體報導內容未盡合理查證義務，任意報導不實內容，已嚴重侵害陳先生的名譽，不過高雄市議員邱于軒則掀開林園分局黑歷史，痛批「為虎作倀」。

▲被收押的陳姓前員警。（圖／記者蔡佩旻攝）

高雄市大寮、林園地區的市議員邱于軒第一時間得知林園分局被搜索、同時有一名員警被帶走，表示非常震驚，而隨著1月30日雲林地方法院的羈押獲准，陳姓前員警涉案的原因初步明朗之後，邱于軒則是在臉書發文痛批：「很難過！看到林園分局這麼出名，不是因為英勇除暴安良而是為虎作倀！這位員警在分局待了8年，網友有將他的臉書揭露，我看了後發現他送女友價值15萬元的皮包當禮物、開名車出入，一個基層員警能夠出手如此闊綽，分局怎麼可能毫無所知？」

邱于軒直言：「林園分局不是第一次內部管理有問題了，上次員警酒駕自撞、員警「丟」犯人，這樣的紀律如何擔負起人民保母的責任！期待中央警政署能好好正視高雄市員警的管理，不要每次出事了再來懲處和改革！亡羊一直不補牢，只會讓事態越演越烈！」

邱于軒提到的黑歷史，分別是2021年9月24日，一名26歲的陳姓偵查佐，24日凌晨退勤與陳姓小隊長在警局內喝酒談天後，酒駕開車上路，於返家途中自撞安全島命危。當時陳員的家人及新婚妻子不願意放棄任何希望，表示就算救回來，陳員成了植物人，也要照顧他一輩子，經搶救7天之後，陳員仍不治死亡。

而警局「丟」人案，發生在2022年5月2日，大寮分駐所一名酒醉肇事嫌犯脫逃案，嫌犯是在分駐所內自行打開腳鐐，大剌剌走出分駐所大門後揚長而去，在33小時後被抓回來。

至於這次涉案的29歲陳姓前員警，是因雲林地檢署偵辦詐騙案件時，發現一名被聲押的27歲陳姓犯嫌為林園派出所陳姓員警的弟弟，為釐清兄弟間是否有勾結情況，才會在1月29日突擊搜索。雲林檢方到高雄搜索5處，並帶回陳員等8名相關人。經檢方調查發現，陳員與詐團成員陳嫌、林嫌、劉嫌、林嫌（羈押中）共同參與詐騙集團，以買賣虛擬貨幣為名詐騙被害人，並互相介紹假幣商或提供帳戶的人給彼此，再分取詐騙金額2-4%之不法利益。

▲被收押的陳姓前員警。（圖／記者蔡佩旻攝）

檢方查出，陳員除了涉嫌包庇之外，還洩漏個資，平時在集團中更是擔任軍師，提供教戰守則，而整個集團半年的不法所得高達3億，平均每月5千萬元，陳員從中抽取2%-4%不等的金額，每月至少進帳200萬元，不法所得也破千萬。

檢方經過漏夜偵訊之後，認定陳員兄弟2人，以及林嫌、劉嫌涉犯貪汙治罪條例、洩密、詐欺取財、洗錢防制法等罪，且犯嫌重大，有滅證勾串、逃亡、反覆實施之虞，當庭逮捕聲押，法官並裁准陳員羈押禁見，另3人聲請羈押駁回，均無保請回。