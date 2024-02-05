獨／前員警被控勾結詐團！扮軍師海撈千萬　獄中委託律師發聲明

記者吳奕靖、蔡佩旻／高雄.雲林報導

上個月29日因涉嫌貪汙治罪條例、洩密、詐欺取財、洗錢防制法等罪，被稱為「詐團軍師」的高雄市警察局林園分局前陳姓員警，被檢方搜索之後向法院申請羈押獲准，沒想到他竟然透過律師發出聲明稿，表示部分媒體報導內容未盡合理查證義務，任意報導不實內容，已嚴重侵害陳先生的名譽。

▲被收押的陳姓前員警。（圖／記者蔡佩旻攝）

就在這名陳姓前員警被收押之後，高雄市議員就轉交一封「律師聲明信」給《ETtoday新聞雲》記者，聲明信還署名了律師事務所的名稱、同時蓋上律師的印章，對此記者也打電話向律師求證，他表示確有此事，是在上個月30日受到委託。

▲林園陳姓前員警透過律師發表聲明 。（圖／高雄市議員提供）

委託內容是說「部分媒體報導內容並非屬實，更有任意翻攝陳先生臉書照片穿鑿附會者，以不實訊息惡意抹黑陳先生形象，部分媒體未盡和義務及任意報導不實內容，已嚴重侵害陳先生之名譽」，另外聲明信當中也呼籲民眾切勿盡信媒體報導，評論、轉發標題聳動或不實報導之新聞前，要先想一想，而陳先生會積極面對司法，對於因為媒體亂象而遭到牽連的親友更表示歉意，案件尚在偵查中，請社會大眾能夠尊重檢警偵查空間。

29歲陳姓前員警是因雲林地檢署偵辦詐騙案件時，發現一名被聲押的27歲陳姓犯嫌為林園派出所陳姓員警的弟弟，為釐清兄弟間是否有勾結情況，才會在1月29日突擊搜索。雲林檢方到高雄搜索5處，並帶回陳員等8名相關人。經檢方調查發現，陳員與詐團成員陳嫌、林嫌、劉嫌、林嫌（羈押中）共同參與詐騙集團，以買賣虛擬貨幣為名詐騙被害人，並互相介紹假幣商或提供帳戶的人給彼此，再分取詐騙金額2-4%之不法利益。

▲被收押的陳姓前員警。（圖／記者蔡佩旻攝）

檢方查出，陳員除了涉嫌包庇之外，還洩漏個資，平時在集團中更是擔任軍師，提供教戰守則，而整個集團半年的不法所得高達3億，平均每月5千萬元，陳員從中抽取2%-4%不等的金額，每月至少進帳200萬元，不法所得也破千萬。

對此，檢方經過漏夜偵訊之後，認定陳員兄弟2人，以及林嫌、劉嫌涉犯貪汙治罪條例、洩密、詐欺取財、洗錢防制法等罪，且犯嫌重大，有滅證勾串、逃亡、反覆實施之虞，當庭逮捕聲押，法官並裁准陳員羈押禁見另3人聲請羈押駁回，均無保請回。